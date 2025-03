Overnachten in Aalst: bij deze logeeradresjes word je als Libelle-fan flink verwend!

Een boeiende geschiedenis, genoeg keus aan gezellige eet- en koffietentjes en hippe shopadresjes. Kortom: één dag Aalst is te weinig, dus rek er meteen twee (of meer) daagjes voor uit. En voor de overnachting hebben wij alvast gezorgd: drie parels waar je als Libelle-lezer éxtra verwend wordt. Da’s vriejt!

Aalst, meer dan een carnavalstad

Wie Aalst zegt, zegt carnaval. Maar de ajuinenstad is méér dan imposante praalwagens en carnavalsgroepen. De Oost-Vlaamse stad ademt geschiedenis, is kleurrijk en ontzettend energiek – ook ná carnaval. Van bruisende shopadresjes en gezellige cafeetjes tot charmante verblijfplekken, zoals de drie hieronder, die we speciaal voor jou geselecteerd hebben en waar het éxtra fijn vertoeven is door de leuke extra’s die je er krijgt als Libelle-fan!

3 topadresjes in Aalst om te overnachten

In Aalst huizen de meest bijzondere, charmante en gastvrije logeeradresjes. Op deze drie plekjes bijvoorbeeld is het altijd een beetje thuiskomen, en krijg je als Libelle-fan extra verwennerijen:

Een lokale lekkernij (en Aalst heeft er héél wat ;-))

Een verzorgingspakketje van RainPharma

Een welkomstdrankje (om te klinken op een fantastische tijd in Aalst, uiteraard)

Leuke Libelle-cadeautjes (wat dat precies zijn, houden we nog even geheim)

Flyers en een stadsplan om Aalst in te trekken en te ontdekken

En daar blijft het niet bij.

1. Hotel Royal Astrid

Dit elegante hotel, gevestigd in een statig herenhuis, combineert klassieke charme met modern comfort. Gelegen in het hart van Aalst, op wandelafstand van de Grote Markt, is het de perfecte uitvalsbasis om de stad te verkennen.

De ruime, stijlvol ingerichte kamers en het uitgebreide ontbijtbuffet maken je verblijf extra bijzonder.

Tweepersoonskamer vanaf € 160 per nacht, ontbijt inbegrepen. Reserveer een kamer via info@royalastridaalst.be en vermeld ‘Libelle’ bij je reservering.



Hotel Royal Astrid – Keizersplein 27, 9300 Aalst. Meer info: royalastridaalst.be.

2. B&B Hof ter Koningen

Welkom bij Bettina en Jo, in hun sfeervolle B&B Hof ter Koningen. Rustig gelegen net buiten het centrum van Aalst. Het is er echt genieten met een grote G. De eigenaars kennen Aalst door en door, en zijn ontzettend gastvrij en verwennen je elke ochtemd met een uitgebreid en lokaal ontbijt. Ooit gedacht om in een Voil Jeanet-kamer te overnachten? Het kan hier!

Tweepersoonskamer vanaf € 136 per nacht, ontbijt inbegrepen. Reserveer een kamer via info@hofterkoningen.be en vermeld ‘Libelle’ bij je reservering.



B&B Hof ter Koningen – Dijkstraat 12, 9300 Aalst. Meer info: hofterkoningen.be.

3. B&B Hof Beygaert

Hier logeer je in een prachtige hoeve vol (familie)geschiedenis. En dat mag je letterlijk nemen: de kamers zijn er genoemd naar vier krachtige vrouwen uit de stamboom van de familie Beygaert: Roza, Suzanne, Marie en Emilie. Elke kamer werd stijlvol gerenoveerd door lokale vakmensen, vormt een oase van rust. Gastvrouw Martine verwent je met een heerlijk ontbijt.

Tweepersoonskamer vanaf € 135 per nacht, ontbijt inbegrepen. Reserveer een kamer via martine@hofbeygaert.be en vermeld ‘Libelle’ bij je reservering.



B&B Hof Beygaert – Lindenstraat 7A, 9300 Aalst. Meer info: hofbeygaert.be.

Boek snel jouw verblijf en maak je weekendje weg éxtra bijzonder! De voordelen zijn geldig tot 31 augustus 2025.

Op stap in Aalst

Wat er te beleven valt in Aalst? We helpen je met plezier op weg. Van lekkere eetadresjes en rustplekjes tot hippe boetieks en shops: hier moet je zijn voor een fijne tijd in Aalst!

