Nu of nooit: ga naar spektakel-musical 14-18 mét Libelle-korting!

Nog even en dan valt het doek voor 14-18, dé spektakel-musical waarvoor al meer dan 135.000 mensen afzakten naar het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs. Heb jij deze beklijvende musical nog niet gezien? Dan is dít je kans: dankzij Libelle krijg je nu een mooie korting op de állerlaatste voorstellingen. Ga het zien, ga het meemaken!

14-18, de musical die niemand onberoerd laat!

14-18 vertelt het aangrijpende verhaal over vier boezemvrienden van wie de levens voorgoed veranderen wanneer ze naar het front van de Eerste Wereldoorlog trekken. Door het adembenemende decor en rijdende tribunes voel je de onzekerheid, de angst maar ook de onbreekbare band tussen de vrienden alsof je er zelf bij bent!

Heb jij de musical nog niet gezien? Meer dan 135.000 mensen gingen je al voor. Dit is je laatste kans om het zelf te beleven, want het Pop-up Theater sluit binnenkort zijn deuren. Bemachtig nog vóór 10 maart tickets in categorie 1, 2, 3* mét mooie Libelle-korting van 20%!

*Behalve op zaterdagavond en zondagmiddag

Mijn moeder – trouwe Libelle-abonnee én behoorlijk kritisch – en ik waren het roerend eens: deze 14-18 musical móét je gezien hebben!” Annelies Dyck Libelle-redacteur

Zo beleefden wij 14-18 tijdens de Libelle-avond in Puurs

Vorig jaar in mei organiseerden we met Studio 100 een exclusieve Libelle-avond waarbij we met 1.500 trouwe Libelle-fans naar de spektakel-musical 14-18 gingen. Het was geen doornee avondje theater; de zaal zat vol enthousiaste Libelle-fans die genoten van de indrukwekkende decors, zang, muziek en het ontroerende verhaal. En of we het geweldig vonden!

Ook bij Libelle-redacteur Annelies liet de aangrijpende musical een blijvende indruk na: “Wát een avond hebben wij beleefd! De zang- en acteerprestaties, de rijdende tribunes, het decor: het was onwaarschijnlijk indrukwekkend. We zaten letterlijk meteen mee in het verhaal. Mijn moeder – trouwe Libelle-abonnee én behoorlijk kritisch – en ik waren het roerend eens: deze 14-18 musical móét je gezien hebben!”.

Wil je nog even de sfeer opsnuiven van de avond? Dat kan via dit filmpje:

