Samen naar ‘Pretty Woman’: de Libelle-avond die je niet wilt missen!

Nog leuker dan naar een musical gaan? Naar een musical gaan nog voor iemand anders hem gezien heeft, en dat met een heleboel andere Libelle-fans. Op vrijdag 21 maart krijg je die kans op de exclusieve Libelle-avond. Ga met ons naar de avant-première van Pretty Woman, er zijn nog tickets! Big mistake om deze avond te missen.

Naar Pretty Woman met Libelle

De musical is gebaseerd op de gelijknamige iconische romcom-film ‘Pretty Woman’. Wie een opfrissertje nodig heeft: rijke zakenman Edward (Richard Gere) komt op een dag prositiuee Vivian (Julia Roberts) tegen. Edward huurt haar in, ze leren elkaar stilaan beter kennen en worden verliefd. Een prostituee en een zakenman: is de relatie gedoemd om te mislukken?

Een deel van de getalenteerde musicalcast zul je vast al kennen. Helle Vanderheyden (van o.a. ‘Grease’ en ‘Mamma Mia’) treedt in de voetsporen van Julia Roberts als flamboyante Vivian Ward. Tom Dingenen (uit ‘Dertigers’) maakt zijn musicaldebuut als de Vlaamse Richard Gere. Ook actrice Anouck Luyten, die je wellicht kent van ‘Lisa’ en ‘Fair Trade’, maakt haar musicaldebuut als Kit De Luca, de beste vriendin van Vivian. De rol van advocaat Philip Stuckey is weggelegd voor acteur-zanger David Cantens. Kortom, dit belooft een spetterende avond te worden.

© Deep Bridge

Leuk om te weten: tijdens de Libelle-avond krijg je de musical te zien, nog voor het bredere publiek hem te zien krijgt! Er zijn nog tickets, dus leggen we maar al te graag uit waarom jij die nog wil scoren.

4 redenen om erbij te zijn (volgens de musicalsterren)

Een sterke cast, heel goede dansers en heerlijk swingende livemuziek: deze musical moet je gezien hebben. Maar als klap op de vuurpijl vroegen we aan de sterren zelf waarom je de Libelle-avond zékér niet mag missen!

4 ingrediënten voor een topavond:

1. Vertolking van iconische film

Die rode jurk, die onvergetelijke schaterlach, dat akkefietje in die chique kledingwinkel… Pretty Woman is een vat vol iconische scènes die op je netvlies gebrand staan. En ja, ze komen allemaal terug in de musical!

We vroegen eerder naar júllie favoriete scènes:

“De scène waarin ze in een overvol schuimbad ligt en naar muziek luistert op een walkman: pure nostalgie.” – lezeres Lies

“Haar aanstekelijke lach als hij haar een halssnoer cadeau geeft en het juwelendoosje dichtklapt.” – lezeres Sandy

“De scène waarin Vivian terug naar de winkel gaat waar ze op haar neerkeken. Big mistake!” – lezeres Patricia

“De iconische scène waarin Edward komt aangereden in de limousine!” – lezeres Rani

2. Gezellig avondje uit

Eerlijk is eerlijk: soms heb je gewoon zin in een avondje smullen van andermans liefdesperikelen met je vriendinnen. Even weg van de sleur en helemaal opgaan in een wereld vol liefde, romantiek en humor. Pretty Woman is de ideale guilty pleasure voor een gezellige avond uit!

3. Opzwepende muziek

Niemand minder dan Grammy Award-winnaar Bryan Adams schreef de muziek voor Pretty Woman. Juist ja, dé Bryan Adams – die je al zo vaak luidkeels deed meezingen met ‘Summer of 69’! Met andere woorden; je weet nu al dat de muziek top is! En na het succes op Broadway is Vlaanderen aan de beurt om te genieten van zijn vrolijke deuntjes en ontroerende ballads.

4. Kom mee … mét korting!

En om het geheel af te maken: boek alvast je plekje(s) met Libelle én profiteer van een fijne korting! Overtuigd? Dat horen we graag. Boek nu je tickets via de onderstaande button, en we zien je met veel plezier op vrijdag 21 maart in het Stadsschouwburg van Antwerpen!

Vergeet niet om je vouchers te verzilveren. Hoe je dat precies doet, ontdek je via het filmpje hieronder:



Libelle-avond, op vrijdag 21 maart om 20 uur in de Stadsschouwburg Antwerpen. Vanaf 23 maart is Pretty Woman te zien in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Meer info: deepbridge.be.

