Van ons, voor jou: gratis zonnebloemzaadjes voor een zomers feestje in eigen tuin!

Een tuin die bruist en barst van het leven, en dat tot in oktober en niet voor even? Dat willen we allemaal wel, toch? Daarom krijg je deze week bij Libelle een gratis zakje zonnebloemzaadjes voor een prachtige bloemenzee in eigen tuin!

Zonnebloemen, de vrolijkste zomervriendjes

Ontvang deze week een gratis zakje zonnebloemzaadjes bij Libelle!

Straks in je tuin, deze zomer in de vaas

Strooi de zaadjes van mei tot juni in volle grond op een zonnige, goed doorlatende plek, beschut tegen de wind. Zo geniet je van juli tot oktober van een weelderige bloemenzee.

Het zaaien van zonnebloemen heeft gelukkig niet veel voeten in de aarde: met onze zonnebloemzaadjes en een beetje vertrouwen in Moeder Natuur geniet je een hele zomer van deze vrolijke zomervriendjes in eigen tuin.

Twijfel je toch een beetje? Check dan zeker onze zaaitips hieronder!

Nog leuker wordt het als je ook binnen kunt genieten van deze zonnige beauty’s uit eigen tuin! Ga aan de slag een van de bloemschikideetjes hieronder, en creëer instant sfeer in huis.

Zonnebloemen zijn niet alleen mooi, de zaden zijn ook een lekkernij voor jezelf of voor vogels. Laat daarom de uitgebloeide bloemen staan zodat onze gevleugelde vrienden ervan kunnen smullen. Een cadeautje voor jou én de natuur!

