Mijn zoon van vijftien heeft een liefje. Onlangs vroeg hij of zij mocht blijven slapen. Ik wist niet goed hoe te reageren. Is dit normaal? En is het wel oké op die leeftijd? – Sandy (43)

Wat zegt de expert?

Wannes Magits, beleidsmedewerker seksuele ontwikkeling, geeft advies op de vraag ‘Mag mijn tienerzoon zijn liefje laten slapen’:

“Voor sommige ouders is dit geen probleem, terwijl anderen het liever afremmen. ‘Mag mijn tienerzoon zijn liefje laten slapen’ – het is een vraag die zich opdringt. Vaak heb je rond waarden en normen al gesprekken gevoerd met je kind. Gebruik dit moment om open en eerlijk te praten over je bezorgdheden.

Ben je bang dat je zoon grenzen zal overschrijden of dat zijn eigen grens overschreden wordt?

Maak je je zorgen over onveilige seks?

Weet dat jongeren tijdens hun eerste nacht samen meestal niet meteen seks hebben. Vaak begint het met strelen boven en onder de kleding. Ze nemen stap voor stap beslissingen. Je kunt als ouder condooms voorzien, zodat je zeker weet dat het veilig gebeurt.”

Wat als je het verbiedt?

“Je kunt deze vraag ook zien als een normale stap in de seksuele ontwikkeling van je kind. Als je het verbiedt, weet je niet waar de twee verliefde tieners wél een stap verder zullen gaan. Wanneer je je de vraag stelt: mag mijn tienerzoon zijn liefje thuis laten slapen, dan antwoord ik: liever thuis dan ergens in een park, denk ik dan.”

Hoe ga je hier als ouder mee om?

Blijf in gesprek – Luister naar je kind en deel je gevoelens zonder te oordelen.

Luister naar je kind en deel je gevoelens zonder te oordelen. Stel grenzen – Bespreek wat jij als ouder comfortabel vindt en waarom.

– Bespreek wat jij als ouder comfortabel vindt en waarom. Denk aan veiligheid – Voorzie condooms en geef correcte informatie over veilige seks.

– Voorzie condooms en geef correcte informatie over veilige seks. Vertrouw op je opvoeding – Je hebt je kind al normen en waarden meegegeven, vertrouw op hun keuzes.

Conclusie

Elke ouder ervaart deze situatie anders. Het belangrijkste is een open en eerlijke dialoog met je tiener. Door samen afspraken te maken, zorg je voor een veilige en respectvolle omgeving waarin je kind zich gesteund voelt in zijn of haar ontwikkeling.

