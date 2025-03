Eten volgens de caloriebehoefte van je lichaam houdt je op gewicht én heeft heel wat gezondheidsvoordelen, weten we uit wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe kom je jouw caloriebehoefte dan te weten?

Goed voor je gezondheid

Voedingsdeskundige Eric De Maerteleire: “Talrijke studies hebben aangetoond dat enkel eten volgens de caloriebehoefte van je lichaam veel voordelen heeft: het houdt je op een gezond gewicht (of helpt je ernaartoe), zet je immuunsysteem op scherp en vermindert het risico op een reeks ouderdomsgerelateerde ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en sommige kankers. Wil je gezond verouderen en je lichaam zo lang mogelijk fit houden, dan is het dus cruciaal om te zorgen voor een stabiel en gezond lichaamsgewicht, waarbij je eet volgens de caloriebehoefte van je lichaam én voor voeding kiest uit gezonde bronnen.”

Hoe kom je achter je caloriebehoefte?

Hoeveel calorieën je elke dag nodig hebt om op gewicht te blijven, is afhankelijk van verschillende factoren – zoals je geslacht, leeftijd, lichaamssamenstelling en de mate waarin je actief bent. Het verschilt dus sterk van persoon tot persoon én zelfs van dag tot dag. Wil je je persoonlijke caloriebehoefte weten? Dan ga je best te rade bij een diëtist of voedingsdeskundige. Maar het lijstje hieronder geeft je al een indicatie.

Heb je een licht actieve levensstijl?

= bijvoorbeeld een zittend beroep met overwegend zittend woon-werkverkeer en vooral licht huishoudelijke taken en lichte vrijetijdsactiviteiten (zoals yoga of een muziekinstrument bespelen).

• Vrouwen tussen 18 en 29 jaar: 2000 kcal per dag

• Vrouwen tussen 30 en 59 jaar: 1900 kcal per dag

• Vrouwen tussen 60 en 69 jaar: 1700 kcal per dag

• Vrouwen boven de 70: 1700 kcal per dag

Heb je een matig actieve levensstijl?

= bijvoorbeeld een zittend beroep met matig actief woon-werkverkeer (zoals wandelen of fietsen), matig actieve vrijetijdsactiviteiten (zoals de hond uitlaten, golfen, wandelen en fietsen) en licht huishoudelijk werk.

• Vrouwen tussen 18 en 29 jaar: 2300 kcal per dag

• Vrouwen tussen 30 en 59 jaar: 2200 kcal per dag

• Vrouwen boven de 60: 2000 kcal per dag

Heb je een actieve levensstijl?

= bijvoorbeeld een zittend beroep met matig actief woon-werkverkeer en intensieve vrijetijdsactiviteiten (zoals lopen, zwemmen, wielrennen of dansen) OF staand, licht actief werk met lichte vrijetijdsactiviteiten.

• Vrouwen tussen 18 en 29 jaar: 2600 kcal per dag

• Vrouwen tussen 30 en 59 jaar: 2400 kcal per dag

• Vrouwen boven de 60: 2200 kcal per dag

Heb je een zeer actieve levensstijl?

= bijvoorbeeld een zittend beroep en daarnaast veel sporten OF een zeer actief beroep (zoals werken in de landbouw).

• Vrouwen tussen 18 en 29 jaar: 2900 kcal per dag

• Vrouwen tussen 30 en 59 jaar: 2700 kcal per dag

• Vrouwen boven de 60: 2500 kcal per dag

Bron: Voedingscentrum

Onze expert

Eric De Maerteleire is bio-ingenieur en doctor in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen en stond dertig jaar lang aan het hoofd van het Gentse Stadslaboratorium. Hij is gepassioneerd door de relatie tussen voeding en gezondheid. Hierover schreef hij verschillende boeken, waarvan ‘Veroudering afremmen via voeding’ (uitg. Manteau) zijn recentste is.

Meer lezen over gezondheid?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!