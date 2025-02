Natalie (41): “”Mijn dochter is in haar eentje naar de dokter geweest, ik vermoed voor anticonceptie. Mag hij haar zomaar iets voorschrijven zonder mijn medeweten?”

Heeft een arts beroepsgeheim bij een minderjarige?

Dokter Anouk Buelens-Terryn: “Je vraagt me of een arts de inhoud van een consultatie met een minderjarige geheim mag houden. Maar misschien ben je vooral ongerust over de mogelijkheid dat je dochter aan de pil zou gaan zonder jouw medeweten? Verwachtte je ergens dat ze dergelijke zaken met jou zou bespreken, wat natuurlijk begrijpelijk is? Het is ook perfect mogelijk dat je dochter iets anders besprak bij de dokter, en dat ze van de gelegenheid gebruikmaakte om meteen een anticonceptievraag te bespreken.

Om een antwoord te geven op jouw vraag: jawel, als arts mogen wij een minderjarige alleen op consultatie zien en de inhoud geheim houden voor de ouders. Maar wel enkel als wij inschatten dat die jongere ‘tot de jaren van verstand is gekomen’. Als jullie huisarts jouw dochter op die manier heeft ingeschat, dan is die gebonden aan beroepsgeheim ten opzichte van haar.

Op zich kan dat iets positiefs zijn. Het maakt dat er een extra veilige omgeving is waar jongeren hun (seksuele) bezorgdheden kunnen bespreken, want dat doen sommigen liever niet in het bijzijn van hun ouders.”

Een teken van verantwoordelijkheid

“Zoals gezegd: hoewel het perfect mogelijk is dat je dochter iets anders besprak bij de dokter, bestaat de kans natuurlijk dat ze van de gelegenheid gebruikmaakte om een anticonceptievraag te bespreken. In ieder geval maakt dit duidelijk dat je dochter opgroeit.

En wanneer je bang bent dat ze aan de anticonceptiepil begint te denken, zou dat kunnen betekenen dat ze zich ook seksueel ontwikkelt. In dat laatste geval zou ik durven stellen dat je de consultatie ook in een ander en vooral positief licht kunt zien: je dochter toont zich verantwoordelijk genoeg om na te denken over anticonceptiemiddelen. Daar kun je als ouder zeker trots op zijn.”

Het gesprek opentrekken

“Bovendien maakt deze consultatie het voor mij als arts ook gemakkelijker om het gesprek verder open te trekken: zijn er al seksuele contacten geweest? Is er ook nood aan een test voor seksueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s? Is er een (pijn)probleem? Allemaal zaken die het welzijn van je dochter ten goede kunnen komen.”

Uit: Libelle 44/24

