Goeie vraag: hoe snel werken antibiotica?

Geveld door een bacterie? Dan helpt een antibioticakuur je er snel weer bovenop. Maar hoe snel werken antibiotica eigenlijk? En waarom is het belangrijk om je antibiotica stipt in te nemen? Experts Michèle Vergote en Sabine Deryckere leggen het je haarfijn uit.

Onze experts: Michèle Vergote is apotheker en lector binnen de vakgroep Biomedische Wetenschappen aan HOGENT. Sabine Deryckere is ziekenhuisapotheker in UZ Gent en verantwoordelijk voor het antibioticabeleid.

Wanneer beginnen antibiotica te werken?

“De meeste antibiotica beginnen te werken zodra ze een bepaalde concentratie in je bloedbaan bereikt hebben. Meestal moet je antibiotica meerdere keren per dag innemen, zodat je die werkzame ondergrens zo snel mogelijk bereikt. Als je de antibiotica via een tablet of in vloeibare vorm inneemt, is dat bijvoorbeeld na één à twee uur, bij een infuus is dit meteen.

Doorgaans verminderen de klachten dan na een paar dagen, al is dat sterk afhankelijk van het type infectie en de bacterie.

Geen innamemoment overslaan

Het is belangrijk dat de concentratie antibiotica niet onder de ‘werkzame ondergrens’ zakt. Daarom is het zo belangrijk dat je geen enkel innamemoment overslaat, en de innamemomenten ook mooi verspreidt over de dag. Driemaal per dag antibiotica innemen betekent dan: om 7 uur, 14 uur en voor het slapengaan.

Belangrijk: niet pletten, en altijd uitnemen!

Belangrijke tip: plet liever geen antibiotica. Sommige pillen hebben een coating (een beschermlaagje, red.) die niet beschadigd mag worden, omdat dit de werking kan beïnvloeden.

Neem ook áltijd de volledige voorgeschreven kuur uit zodat alle bacteriën worden uitgeschakeld. Als je een kuur niet volledig uitneemt, bijvoorbeeld omdat je je beter voelt, geef je de overblijvende bacteriën vrij spel. Die kunnen dan in je lichaam blijven sluimeren of zelfs doorgegeven worden aan anderen. Bovendien leren ze zich verdedigen tegen de antibiotica, waardoor sommige bacteriën ongevoelig of resistent worden voor een bepaald antibioticum. Bescherm dus jezelf en iedereen rondom je, en neem de voorgeschreven kuur uit.”

Uit: Libelle 10/25 – Met dank aan Michèle Vergote en Sabine Deryckere.

