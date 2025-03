Flossen: hoe belangrijk is het nu echt?

Sinds jaar en dag flossen we plichtsbewust tussen elke kies, hoek- of snijtand op uitdrukkelijk bevel van de tandarts. Nochtans werd het belang ervan de afgelopen jaren sterk in twijfel getrokken. Hoe moet het nu verder met de flinterdunne draad? En hoe doe je het goed?

To floss or not to floss?

Tandartsen waarschuwen ons al langer: met alleen tandenpoetsen geraak je er niet. De moeilijk bereikbare plekjes tussen je tanden worden amper gereinigd met een tandenborstel. Flossen is dus de boodschap. Of niet? Een tijdje geleden werd het wijdverspreide advies om dagelijks te flossen betwijfeld door experts uit diverse hoeken. Zo schrapte de Amerikaanse overheid flossen van de lijst met aanbevelingen voor een goede mondhygiëne, wegens te weinig wetenschappelijk bewijs. Bepaalde studies gaan nog een stapje verder en stelden de flosdraad zelfs verantwoordelijk voor tandbederf.

De effectiviteit van flossen blijkt sterk verbonden met een goede techniek

Hoe komt het dan dat flossen al die jaren steevast werd aanbevolen? Eigenlijk gaat de boodschap vooral over interdentale hygiëne: de reiniging van de ruimte tussen de tanden. Je gebit reinigen zorgt er onbetwistbaar voor dat tandplak, de oorzaak van gaatjes en tandvleesproblemen, wordt verwijderd. De tanden aan álle zijdes reinigen, dus ook interdentaal, maakt in dat opzicht dus gewoon deel uit van het tandenpoetsritueel.

De techniek is cruciaal

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) reageert bezorgd op het ongenuanceerde beeld van flossen als tijdverlies. Net omdat er amper kwalitatief langetermijnonderzoek over het thema bestaat, blijft flossen best onderdeel van de dagelijkse mondhygiëne.

Heel wat tandartsen beweren bovendien flossers van niet-flossers te kunnen onderscheiden door één blik in de mond. Het belang van correct flossen, welteverstaan, want de effectiviteit blijkt sterk verbonden met een goede flostechniek.

Wild tekeergaan met de gebitsdraad kan je tanden, tandvlees of vulmateriaal namelijk schaden en op die manier juist infecties veroorzaken. Het gebruik van de flosdraad, liefst met een laagje was, vraagt dus enige training en instructie. Vraag je tandarts om advies, bekijk één van de vele online instructiefilmpjes of, nog beter: kies voor makkelijk flossmateriaal!

Makkelijke alternatieven voor de flosdraad

Kies voor de zogenaamde ‘ragers’ of interdentale borsteltjes. Ze staan volgens onderzoek met stip op nummer 1 als beste keuze voor interdentale reiniging.

De flexibele borsteltjes zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten, perfect voor elk kiertje tussen kies, snij- of hoektand. Bovendien zijn de borsteltjes herbruikbaar als je ze naderhand goed afspoelt met water. Het gebruik is simpel: kies een gepaste borsteldikte afhankelijk van de ruimte tussen je tanden en borstelen maar! Enige voorzichtigheid blijft geboden, want door de metalen kern zou ook de rager je tandvlees kunnen beschadigen.

Als jouw tanden zo kort bij elkaar staan dat er geen borstel langsheen te rijgen valt, kun je ook kiezen voor een elektrische interdentale borstel en lucht- of waterflosser. Met behulp van water- of luchtdruk verwijderen die de vuilrestjes van tussen de tanden. Jammer genoeg scoren deze technieken wel minder wat effectiviteit betreft.

Zet je tanden in een effectief flossritueel!

Ook al duiken hier en daar studies op die het nut van de flossen ter discussie stellen, nog steeds wordt flossen aangemoedigd door experts. De ruimte tussen de tanden moet regelmatig gereinigd worden zodat er geen etensresten en bacteriën achterblijven. Interdentaal reinigen kan op eender welk moment, maar best voor het slapengaan zodat bacteriën niet profiteren van een dalende speekseltoevoer.

Jouw toolkit bestaat best uit een reeks interdentale borsteltjes van verschillend formaat en, voor wie het niet anders kan, ook de gekende flosdraad. Onder het motto ‘better safe than sorry’ haal je dus liever de zijdedraad (met enige voorzichtigheid) toch doorheen jouw gebit, dan flossen uit je badkamer te bannen!

Bronnen: VBT, tandarts.be, en News in Health

