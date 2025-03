SOS Huisarts: “Zitten er schadelijke stoffen in tampons?”

Silke (18): “Zitten er schadelijke stoffen in tampons? Je hoort daar soms onrustwekkende berichten over. Moeten we daar bang voor zijn of loopt het allemaal zo’n vaart niet?”

Zitten er metalen in tampons?

“Ik krijg wel vaker deze vraag van bezorgde jongeren, aangezien het een hot topic blijkt te zijn op sociale media. Daar werd bericht dat een Amerikaanse studie allerlei metalen in tampons terugvond. Op zich is dat niet erg verwonderlijk: het is al langer bekend dat bepaalde metalen bewust worden toegevoegd om bijvoorbeeld geurtjes tegen te gaan of om ervoor te zorgen dat de tampon gemakkelijker ingebracht kan worden.”

Geen reden tot ongerustheid

Dat zware metalen in voeding kan leiden tot gezondheidsproblemen, werd ondertussen uitgebreid onderzocht. Maar volgens huisarts Anouk Buelens-Terryn moeten we ons niet meteen zorgen maken als het gaat om tampons:

“De metalen die in tampons zouden zitten, kunnen pas schadelijk zijn als ze in de vagina zouden lekken en door het slijmvlies zouden worden opgenomen. Er is echter nog geen of onvoldoende onderzoek gedaan om aan te tonen of dat daadwerkelijk gebeurt. Vandaag wordt dan ook gesteld dat er – aangezien er al tientallen jaren tampons gebruikt worden zonder gekende gezondheidsproblemen – geen reden tot ongerustheid is.”

Uit: Libelle 47/24 – Bronnen: voedingscentrum.nl

Meer tips voor een goede gezondheid:

