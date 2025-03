Ingrid (47): “Onlangs kreeg ik de diagnose ‘laryngitis’. Ik wist niet dat je daar zo ellendig ziek van kon zijn. Ik had vooral veel last van een benauwd gevoel. Hoe komt dat?”

Wat is laryngitis of valse kroep?

Dokter Anouk Buelens-Terryn: “Laryngitis is een medische term voor een ontstoken strottenhoofd, de plek waar ook je stembanden zitten. Daardoor kunnen je stembanden zwellen en kun je een benauwd gevoel of heesheid ervaren. De stembanden zitten immers op de plek waar je keel overgaat in de luchtpijp. Een zwelling kan dan zorgen dat je meer moeite hebt om de lucht te laten passeren.”

Wat kan laryngitis veroorzaken?

Laryngitis, ook gekend als pseudokroep of valse kroep, komt het vaakst bij kinderen voor. Hoewel het uitzonderlijk is na de leeftijd van 5 jaar, kunnen ook volwassenen getroffen worden.

Dokter Buelens-Terryn: “De ziekte ontstaat meestal door een virus of virale infectie. Weet dat je sneller een stembandontsteking kunt oplopen wanneer je rookt.

Soms is foutief gebruik van medicatie een factor die je gevoeliger maakt. Zo zijn er bepaalde puffers voor astma of COPD waarbij het na het gebruik nodig is om de mond goed te spoelen. Doe je dit niet? Dan kun je extra vatbaar worden voor infecties van de bovenste luchtwegen. Twijfel je of je na jouw puffer je mond moet spoelen? Vraag gerust advies aan je arts of apotheker.”

Beangstigend, maar meestal onschuldig

Hoewel klachten zoals een blafhoest en benauwdheid erg eng kunnen zijn, kent de ziekte vaak geen ernstig verloop, zo vertelt dokter Buelens-Terryn:

“Meestal gaan de klachten na zeven dagen vanzelf over door rust en door je stem te sparen. Als de benauwdheid te ernstig is, moet je natuurlijk wel contact opnemen met een arts!”

