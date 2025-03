Ontdek de beste airfryer recepten en haal alles uit je toestel

In een airfryer maak je zoveel meer dan gezonde frietjes. Van een hele kip over geroosterde groenten tot zoete cake: met onze tips en de beste recepten uit Airfryerbijbel tover je er vanaf nu nog veel meer lekkers mee op tafel!

Waarom een airfryer? Dit zijn de voordelen!

Is de airfryer gezonder dan frituren?

Een airfryer, ook wel heteluchtfriteuse genoemd, is een toestel dat ‘frituurt’ op basis van hete lucht in plaats van vetstof. Omdat je minder olie gebruikt, bevat het eindresultaat minder vet en calorieën.

Let op: lang niet alles uit de airfryer is gezond. Veel bewerkte snacks zoals frikandellen, (kaas)kroketten en diepvriesfrietjes zijn nog steeds minder voedzaam dan verse ingrediënten.

Hoeveel energie bespaart een airfryer?

Een airfryer verbruikt algemeen gesproken minder energie dan een conventionele oven. Dit komt doordat een airfryer kleiner is en efficiënter verwarmt. Bovendien zijn ook de baktijden korter. Zeker voor kleinere porties is een airfryer dus een zuiniger alternatief.

Airfryer vs oven: wat is het verschil?

Airfryers werken sneller dan ovens, dat ondervond ik meteen aan een bijna-zwartgeblakerde kip. Algemeen geldt: verlaag de temperatuur met ongeveer 20°C en verkort de baktijd met 20 tot 30% vergeleken met een ovenrecept. Hou wel in het achterhoofd dat de exacte tijden per model kunnen verschillen. Probeer dus verschillende instellingen en hou het resultaat goed in de gaten.



De meeste airfryers warmen snel op, waardoor voorverwarmen voor de meeste gerechten niet echt nodig is. Als je vlees of gebak maakt, is voorverwarmen wél een goed idee.

Welke recepten kun je allemaken in de airfryer?

Makkelijke gerechten in de airfryer

De airfryer is een verrassend veelzijdig keukenapparaat. Natuurlijk kun je er knapperige frietjes en snacks mee bereiden, maar het toestel kan zoveel meer. Van gegrilde groenten en mals vlees tot zelfgebakken broodjes en zoete lekkernijen – de mogelijkheden zijn eindeloos.

• Wij gebruiken de airfryer vooral om verse ingrediënten klaar te maken, zoals groenten, zalm, krielaardappelen en kippenbilletjes. Een absolute favoriet is gehaktbrood, dat in de airfryer heerlijk sappig blijft. Ook gerechten zoals schnitzel, kipnuggets en zalm met een krokante pankokorst slagen perfect. Zelfs vegetarische opties, zoals falafel en arancini, komen er heerlijk knapperig uit.

• Soms moet het gewoon snel gaan. Dan zijn kant-en-klare producten ideaal, vooral als het om bijgerechten gaat. Check wel altijd de verpakking om te zien of ze geschikt zijn voor de airfryer – sommige zijn er zelfs speciaal voor ontwikkeld.

• Twijfel je nog of de airfryer meer is dan een friteuse? Zelfs gebak zoals broodjes, croissants, koekjes en muffins kun je perfect afbakken in dit handige toestel. Zo zet je in een handomdraai een heerlijk ontbijt op tafel!

• De airfryer is een godsgeschenk om restjes op te warmen zonder dat ze uitdrogen. Denk aan een broodje of overgebleven stuk pizza, maar ook aan frietjes die opnieuw krokant wilt krijgen. ’s Ochtends een kleuter die schreeuwt dat zijn stuk bananenbrood warm moet, maar niet wak mag zijn? Appeltje eitje in een airfryer!

Hoe rooster je groenten in de airfryer?

Maak je geroosterde groenten zoals bloemkoolroosjes, knapperige courgettefrietjes of zoeteaardappelwedges? Met deze tips krijg je het beste resultaat:

Vergeet niet om een beetje olie toe te voegen. Ik probeerde het eerst zonder, maar een beetje vetstof is echt dé manier om in de airfryer krokante resultaten te krijgen.

Halverwege de baktijd kan je de groenten het best even opschudden voor een gelijkmatige bereiding. Worden je frietjes niet krokant? Droog de aardappelen goed af, gebruik een beetje olie en schud ze halverwege op.

Leg de airfryer niet te vol. Net als in de oven circuleert de hete lucht dan minder goed en wordt het eten minder knapperig.

Hoe bak je een cake in de airfryer?

Maak je graag cake? Dan is een metalen bakvorm (afhankelijk van het merk soms ook bakpan of cakeblik genoemd) voor taarten misschien de aankoop waard. Zelf heb ik ze (nog?) niet in huis, maar ik maakte muffins in cupcakevormpjes. Werkt ook!

Recept: sinaasappelyoghurtcake met vanillemascarpone

Voor 9 personen

Bereidingstijd: 25 min. + 25 min. in de airfryer

Ingrediënten

90 g boter + extra om in te vetten, op kamertemperatuur

90 g kristalsuiker

2 eieren, dooiers en eiwitten apart

1 biologische sinaasappel

100 g Griekse yoghurt (10% vet)

125 g zelfrijzend bakmeel

½ kl bakpoeder

30 g ongezouten pistachenoten, fijngehakt

Voor de vanillemascarpone:

125 g mascarpone

100 ml slagroom

1 vanillestokje

poedersuiker, naar smaak

Zo gemaakt

Verwarm de airfryer voor tot 180°C, ook als de fabrikant zegt dat dat niet nodig is.

Kwast de bakvorm voor de airfryer gul in met boter. Bekleed de bodem van de airfryer met een op maat geknipt stuk bakpapier.

Doe de boter en kristalsuiker in een hoge kom en klop ze met een elektrische mixer romig (als je een keukenmachine hebt, gebruik die dan). De boter moet licht en romig zijn, dat duurt zeker 5 minuten. Voeg 1 eidooier toe, klop 1 minuut, voeg de andere eidooier toe en klop nog eens 1 minuut. Rasp de sinaasappelschil en spatel de sinaasappelrasp en de yoghurt erdoorheen. Doe het zelfrijzend bakmeel en het bakpoeder erbij en roer door met een spatel.

Klop in een vetvrije kom de eiwitten met schone gardes stijf. Schep het eiwitschuim door het cakebeslag. Schenk het beslag in de ingevette bakvorm.

Bak de cake 20 à 25 minuten op 180°C tot die goudbruin en gaar is. Je kunt dit controleren met een satéprikker. Prik in de cake, haal hem eruit en kijk of de cake nog nat is. Laat de cake 10 minuten afkoelen in de vorm. Snij met een mesje langs de randen en stort de cake op een rooster. Laat volledig afkoelen.

Schil de sinaasappel en snij in schijfjes.

Roer voor de vanillemascarpone de mascarpone los met de slagroom. Voeg het merg van het vanillestokje toe en breng op smaak met poedersuiker.

Bestrijk de cake met de vanillemascarpone en garneer met de sinaasappel en fijngehakte pistachenootjes.

Bas Robben: “De meeste cakes moeten best een poos in de oven en het is altijd balanceren op een dun en slap koord of het midden gaar is terwijl de bovenkant niet cremeert. Als je een wat minder hoge cake maakt, heb je dat probleem niet. Door de yoghurt in het beslag blijft de cake heel smeuïg en is hij lichter dan zijn broertjes die met boter gemaakt worden.”

Uit: ‘Airfryerbijbel’

Hoe maak je een hele kip in de airfryer?

Recept: simpele citroenknoflookkip uit Airfryerbijbel

Voor 4 pers.

Bereidingstijd: 15 min. + 1 – 2 dagen pekelen + 30 min. marineren + 50 min. in de airfryer

Ingrediënten

1 hele kip (die in het mandje van je airfryer past)

1 kl bakpoeder

2 kl fijn zout

1 kl gemalen zwarte peper

2 el citroenrasp (van 1-2 biologische citroenen)

1 bol knoflook, horizontaal gehalveerd

1 citroen, in kwarten

Voor de citroen-knoflookboter:

50 g boter

1 teen knoflook, geperst

1 el citroensap + 1 tl citroenrasp (van 1 biologische citroen)

2 el peterselieblaadjes, fijngesneden

Zo gemaakt

Dep de kip droog met wat keukenpapier. Meng in een kom het bakpoeder, het fijne zout, de zwarte peper en citroenrasp door elkaar met je vingers. Wrijf de buitenkant van de kip helemaal in met dit mengsel. Leg een koekjesrek in een passende bakplaat en leg de kip erop. Zet de kip onafgedekt 1-2 dagen in de koelkast. Dit zorgt ervoor dat de huid uitdroogt en straks krokanter wordt. Voor een snellere bereiding kun je dit overslaan.

Laat de kip op kamertemperatuur komen. Maak ondiepe sneden in de vettere delen van de kip, dat zijn de bouten. Ik snij ook de onderkant van de kip (niet de borstkant) graag in, omdat die toch iets minder hitte krijg dan de bovenkant. Check ook of er nog iets in de kip zit. Sommige slagers laten wat orgaantjes zitten. Haal dat eruit (en gooi weg). Stop de citroenkwarten en de knoflookhelften in de kip.

Bak de kip 50 minuten op 160 °C tot goudbruin.

Smelt intussen voor de citroen-knoflookboter de boter met de knoflook in een steelpan op laag vuur, laat het niet bruin worden. Zet het vuur uit en roer er meteen de citroenrasp, het citroensap en de fijngesneden peterselie door.

Neem de kip uit de airfryer en leg die op een schone snijplank. Kwast de helft van de gesmolten citroen-knoflookboter eroverheen. Laat 5 minuten staan en herhaal deze stap. Serveer meteen.

Uit: Airfryerbijbel, Bas Robben

Meer tips? Lees dit artikel over kip in de airfryer.

Airfryer tips en tricks voor de beste resultaten

Welke olie gebruik je in de airfryer?

Oliespray is handig om een dun laagje olie aan te brengen over frietjes of vlees voor een extra krokant resultaat.

Hoe maak je een airfryer schoon?

De binnenkant en het mandje moet je – net als een pan – regelmatig schoonmaken. Laat het toestel afkoelen en maak het mandje en de lade schoon om vetophoping en nare geurtjes te voorkomen. Mooi meegenomen: de meeste toestellen mogen in de vaatwas.

Welke airfryer accessoires zijn een must-have?

Benieuwd naar het boek ‘Airfryerbijbel’?

Bas Robben deelt in ‘Airfryerbijbel’ alle tips en tricks om te koken met een airfryer én meer dan tweehonderd bijhorende recepten. Je vindt er evengoed knapperige snacks als doordeweekse maaltijden en desserts, de diversiteit is enorm.

Airfryerbijbel, Bas Robben, €34,99, Uitgeverij Carrera Culinair.

Ontdek het Libelle Bookzine: ‘Lekker uit de airfryer’

Wist je dat we ook met Libelle al onze favoriete airfryer-recepten bundelden in een boek? Het boek ‘Lekker uit de airfryer’ biedt een ruime selectie recepten die koken met de airfryer veelzijdiger maken, en dat op de vertrouwde Libelle-Manier: vers, lekekr en voor het hele gezin!

Lekkers uit de airfryer, €9,95. Hier te koop.

Meer weten over de airfryer?