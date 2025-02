Dol op gezellige gerechtjes maar duurt de winter iets te lang voor je vaste repertoire? Deze recepten geven een twist aan je guilty pleasures. Comfortfood maar nét dat tikkeltje anders.

Voor de een is het een chocomousse voor de tv, voor de ander een steak-friet na een lange kantoordag: in welk gerechtje je gezelligheid vindt, is natuurlijk erg persoonlijk. Maar fijn is het altijd. Worden het weer pannenkoeken op zondagnamiddag, een winters stoofpotje na een winterprik of croque met soep (of warme chocomelk – iedereen is anders) na een ijskoude wandeling? Met deze recepten geef je je favoriete comfortfood een speciale toets zodat het spannend blijft…

Je favoriete comfortfood met een twist

Lees ook…