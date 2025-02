Help, de soep is te dun!

Het gebeurt in elke keuken wel eens: soep die te dun blijft. Gelukkig kun je dat ook oplossen. Culiredactrice Sofie vertelt hoe.

Lezeres Kathy: “Help, mijn soep is te dun! Hoe kan ik dat oplossen?”

Culiredactrice Sofie: “Soep die te dun is, kun je indikken door er een bindmiddel aan toe te voegen. Dat kan een roux zijn (een mengsel van bloem en boter), maïs- of aardappelzetmeel of (en ik kies meestal voor deze optie) extra gepureerde groenten. Mix er bijvoorbeeld een restje aardappelpuree of een gekookte aardappel door, of voeg een geschilde courgette in stukjes toe en laat die gaarkoken in je soep. Pureer vervolgens nogmaals. De courgette moet je schillen omdat de schil anders kleur zou toevoegen en van je rode soep een bruine soep zou kunnen maken. Je kunt dit ook oplossen door een zetmeelhoudende groente te kiezen in de kleur van je soep: knolselder voor een witte soep, wortel, pompoen of zoete aardappel in een oranje of rode soep …

Ook een sneetje brood zonder korst kun je (nadat je het brood even in de soep hebt laten weken) door de soep mixen om ze te binden.

Een andere, klassieke manier om soep te binden (maar waarbij je wel extra vet toevoegt) is met een liaison: klop daarvoor een paar eidooiers los met (volle) room, en voeg dit mengsel toe aan de warme soep. Let op: je mag de soep hierna niet meer laten koken, anders schift ze. Deze kervelvelouté bind je bijvoorbeeld met een liaison.

Is het nog niet meteen tijd om te serveren, dan kun je de soep ook gewoon laten inkoken tot de gewenste dikte zonder iets extra toe te voegen. Opgelet, je soep kan dan wel zouter gaan smaken. Om dat te verdoezelen kun je eventueel wat room, een klein beetje suiker of een scheutje zuur (citroensap, sinaasappelsap, balsamicoazijn… ) toevoegen.”

