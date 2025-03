Hoe hou je de korst van brood het langst krokant?

Brood met een korstje dat nog een beetje kraakt: heerlijk! Alleen jammer dat dat krakende korstje zo snel weer slap wordt. Kun je dat voorkomen? Culiredactrice Sofie geeft tips.

Lezeres Evelien: “De korst van mijn brood is altijd krokant als ik het net gebakken heb, maar de volgende dag al niet meer. Hoe kan ik mijn brood het best bewaren?”

Culiredactrice Sofie: “Dat de korst van brood snel minder krokant wordt, is normaal en gebeurt ook bij brood van de bakker. Je kunt er wel voor zorgen dat je je zelfgebakken brood op de juiste manier bewaart zodat de korst wat langer vers en krokant blijft.

Laat brood altijd volledig afkoelen voordat je het in een gesloten broodzak of broodtrommel stopt. Als het nog warm is en je bergt het al op, dan ontstaat er condens die in de korst trekt en ervoor zorgt dat die niet langer krokant is.

Bewaar je brood in een papieren broodzak (hergebruik er eentje of koop broodzakken in een winkel waar bakbenodigdheden worden verkocht). Het in een schone theedoek of een katoenen broodzak bewaren is ook mogelijk, of koop een broodtrommel mét ventilatieopeningen.”

Liever een zachte korst?

“Dat kan ook, bijvoorbeeld als je rozijnenbrood, melkbrood of briochebrood hebt gebakken. Bewaar het in een plastic zak: het vocht blijft binnen in de zak, waardoor de korst slapper wordt. Het omgekeerde effect, dus.”

Dé truc om brood (of broodjes) weer krokant te maken

“Maak de korst van het brood een beetje vochtig en warm het 5 à 10 minuten op in de voorverwarmde oven, op 180°C. Voor broodjes of stokbrood is 5 minuten al voldoende. Het vocht verdampt en de korst wordt weer krokant.”

Lekker zelfgebakken brood

Ook een vraag voor Sofie? Mail naar lekker@libelle.be en misschien lees je het antwoord binnenkort hier of in Libelle.

