Moet je altijd de oven voorverwarmen? Goeie vraag!

Zowat elk recept voor een ovenschotel of voor gebak begint met ‘Verwarm de oven voor op xx°C.’ Maar is dat voorverwarmen echt altijd nodig? En zo ja, hoe lang moet het dan? Culiredactrice Sofie legt uit.

Lezeres Nathalie: “Wat ik me afvraag nu de laatste jaren de energieprijzen zo hoog zijn: moet je je oven echt altijd voorverwarmen?”

Culiredactrice Sofie: “Nee, je oven voorverwarmen is niet altijd nodig. Het hangt er een beetje vanaf wat je precies gaat maken en welke oven en welk ovenprogramma je gebruikt. Ga je brood of cake bakken met het traditionele programma (boven- en onderwarmte), of ga je een groot gebraad klaarmaken? Ja, dan zou ik voorverwarmen zodat de oven al goed warm is en het bakken meteen kan starten op de juiste temperatuur. Ook iets wat al klaar en nog warm is maar nog gegratineerd moet worden, zet ik in een voorverwarmde oven zodat het niet te veel afkoelt. Maar voor een ovenschotel die je bakt op het heteluchtprogramma verwarm ik de oven niet voor, ik reken hooguit 5 minuten extra oventijd.”

Bestaat er een specifiek symbool op de oven voor voorverwarmen?

“Ja, op veel ovens staat een speciaal symbool om de oven voor te verwarmen. Dat symbool is jammer genoeg niet universeel, maar merkspecifiek: het verschilt van merk tot merk. Lees dus goed de handleiding van je oven. Staat er geen specifiek symbool op jouw oven? Geen probleem: verwarm de oven dan voor op de temperatuur (en stand) waarop je je gerecht gaat bakken.

Hoe lang moet je de oven voorverwarmen?

“De specifieke, automatische voorverwarmfunctie gaat meestal iets sneller dan gewoon voorverwarmen op de klassieke manier. Maar meestal volstaat het om je oven 10 à 15 minuten van tevoren aan te zetten, op de temperatuur waarop je je gerecht gaat bakken.”

Gebruik de warmte slim

“Probeer ervoor te zorgen dat je je oven niet drie keer op een dag moet voorverwarmen. Organiseer je zo dat, wanneer je pizza of ovenschotel uit de warme oven komt, je er meteen je cake of brood in kunt bakken. Da’s weer tijd en energie gespaard. En om een klein restje op te warmen is het al te gek om je volledige oven voor te verwarmen: dat doe je beter (en veel sneller) in de magnetron of in de airfryer.”

