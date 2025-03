Pesto zonder kaas: kan dat?

Voor een Italiaan is pesto zonder kaas als een café zonder bier voor een Belg: onmogelijk. Maar volgens culiredactrice Sofie kan het wél. Lees hoe zij de kaas vervangt.

Lezeres Joske: “Ik hou van pesto, maar ik eet geen kaas. Kan ik de kaas in zelfgemaakte pesto vervangen door iets anders?”

Culiredactrice Sofie: “In pesto wordt normaal parmezaan gebruikt als een van de primaire smaakmakers. Er kunnen echter verschillende redenen zijn waarom iemand pesto zou willen maken zonder kaas: als je geen lactose verdraagt, bijvoorbeeld, als je let op je vetinname (want kaas bevat veel verzadigde vetten) of als je liever puur plantaardig (veganistisch) eet. Gelukkig is het mogelijk om pesto te maken zonder kaas!”

Waardoor vervang je de kaas dan?

“Kaas in pesto kun je gewoon weglaten, maar je kunt ‘m ook door verschillende ingrediënten vervangen.

Edelgistvlokken : deze gedroogde, inactieve gist die vaak in de veganistische keuken wordt gebruikt heeft een hartige, licht kazige smaak. Een portie edelgistvlokken bevat trouwens veel minder calorieën dan kaas, en dat is altijd mooi meegenomen.

: deze gedroogde, inactieve gist die vaak in de veganistische keuken wordt gebruikt heeft een hartige, licht kazige smaak. Een portie edelgistvlokken bevat trouwens veel minder calorieën dan kaas, en dat is altijd mooi meegenomen. Misopasta : deze Japanse smaakmaker geeft je pesto een diepe umamismaak. Misopasta is een gefermenteerd mengsel van sojabonen, rijst of gerst, zout en koji (een bepaalde schimmel). Het bevat geen dierlijke ingrediënten en is daardoor ook geschikt voor wie vegan eet.

: deze Japanse smaakmaker geeft je pesto een diepe umamismaak. Misopasta is een gefermenteerd mengsel van sojabonen, rijst of gerst, zout en koji (een bepaalde schimmel). Het bevat geen dierlijke ingrediënten en is daardoor ook geschikt voor wie vegan eet. Gemalen noten (amandelen, cashewnoten, walnoten …) : wanneer je noten lang genoeg mixt, krijg je een dikke notenpasta (denk aan de textuur van pindakaas) en die maakt je pesto lekker romig.

: wanneer je noten lang genoeg mixt, krijg je een dikke notenpasta (denk aan de textuur van pindakaas) en die maakt je pesto lekker romig. Paneermeel of broodkruim: vervang de kaas door wat brood om je pesto textuur en binding te geven.

Er zijn online verschillende recepten te vinden, maar ik hou zelf enorm van de smaak van kaas en kies daarom voor deze makkelijke topper met edelgistvlokken.”

