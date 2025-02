Snel klaar én onweerstaanbaar lekker: ontdek de chocolade moelleuxtaart van Loïc van Impe

Wat doe je als je 31 wordt? Wel, Loïc die maakt een kookboek propvol gerechten die netjes binnen de 31 minuten op tafel staan. Lekker, toegankelijk én snel dus. Wedden dat deze chocolade moelleuxtaart een klassieker wordt?

Recept: chocolade moelleuxtaart

Voor 6 personen

Bereidingstijd: 28 minuten

Ingrediënten

200 g boter

150 g pure chocolade

zout

4 eieren

70 g suiker

35 g bloem

25 g cacaopoeder

1 kl oploskoffie

poedersuiker (optioneel)

Zo maak je het

1 Verwarm de oven voor op 200°C.

2 Smelt de boter met de chocolade en een snuif zout au bain-marie of in de micro-golfoven.

3 Klop met de hand of met de keukenrobot de eieren met de suiker tot een wit, schuimig mengsel dat als een breed lint van de klopper loopt.

4 Voeg de gesmolten choco-lade aan het mengsel toe en meng alles goed door elkaar.

5 Zeef de bloem, de cacao en de oploskoffie boven het chocolademengsel en meng alles voorzichtig door elkaar.

6 Bekleed een ronde bakvorm met bakpapier. Schenk het beslag erin. De laag beslag moet 3 tot 4 cm dik zijn. Is de laag dikker, dan is de baktijd langer. Bak de cake 14 minuten op 200°C, zodat hij vanbinnen zacht en vloeibaar blijft.

7 Haal de lavacake uit de oven, verwijder de bakvorm en zet hem nog warm op tafel. Bestrooi met poedersuiker, geef iedereen een lepel en smullen maar!

Loïc: “Plaats het gebak op het midden van de tafel en laat je gasten vechten voor het eerste stukje”

Ontdek het boek: 31 minuten

Loïc: “Ik ben zot van koken. Ik kan uren, zelfs dagen, opgaan in een recept en me compleet verliezen in het proces van pakweg desembrood. Maar ik weet dat mensen vooral op zoek zijn naar gevarieerde gerechten die snel klaar zijn. Het liefst met verse ingrediënten en zonder aan smaak in te boeten. Ik hou van een uit-daging, en bij deze voelde ik het meteen kriebelen. Het zou de insteek van mijn nieuwe boek worden: een waaier aan lekkere, toegankelijke recepten die binnen het halfuur klaar zijn. Dat het dan toch een halfuur en één minuut is geworden, is een knipoog naar mijn leeftijd. Ik ben dit jaar 31 geworden.” (lacht)

“De grootste uitdaging bij snelle gerechten is het slim plannen van je tijd. Ik noem dat ‘de natuurlijke timer’: er is altijd een ingrediënt dat meer tijd nodig heeft om te garen. Neem bijvoorbeeld geroosterde aardappelen. Dan zorg ik dat die eerst in de oven zitten. In de tijd die nodig is om ze te roosteren, wil ik de rest van de bereidingen klaar krijgen. Alsof ik een wedstrijdje tegen de oven speel. Dat spelelement vind ik geweldig! Ik hoop dat ik daarmee anderen kan inspireren om snel, lekker en met plezier te koken.”

31 minuten, Loïc Van Impe, €26,99, uitgeberij Lannoo, verkrijgbaar op loicfood.be

