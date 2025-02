Goeie vraag: ‘stoofvlees vrouwelijk’, wat is dat?

Lezeres Kathleen merkte iets vreemds op op de verpakking van het stoofvlees dat ze kocht. Culiredactrice Sofie geeft uitleg.

Lezeres Kathleen: “Ik wilde stoofvlees kopen en op de verpakking stond ‘stoofvlees vrouwelijk’. Wat is het verschil met gewoon stoofvlees?”

Culiredactrice Sofie: “Stoofvlees van vrouwelijk rund is malser dan vlees van mannelijk rund. Het bevat iets meer vet, waardoor het vlees ook meer smaak heeft. En net doordat het iets vetter is, wordt het bij lang stoven ook minder snel taai. Daarom staat dat soms specifiek vermeld op de verpakking.”

Als het niet op de verpakking staat, welk vlees kies ik dan best?

“Kies voor een stoofpot die lang op het vuur staat altijd voor vlees met een beetje vet eraan. Dat wordt door zacht te stoven veel malser dan mager vlees én het heeft meer smaak. Vertel je slager wat je gaat maken, en hij geeft je de lekkerste stukjes mee. Koop je je vlees in de supermarkt, vermijd dan mager stoofvlees, biefstuk of entrecôte, maar ga voor vlees uit de nek, de borst of de schouder. Die delen hebben meer bewogen, bevatten meer bindweefsel en vet en zijn beter geschikt om te stoven.”

Tips van Sofie voor lekker zacht stoofvlees



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Wat recepten nodig?

Ook een vraag voor Sofie? Mail naar lekker@libelle.be en misschien zie lees je het antwoord binnenkort hier of in Libelle.

Meer stoofvleestips?