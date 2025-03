Vergeten groenten: zo laat je ze weer schitteren

Heel wat vergeten groenten zijn intussen gelukkig uit de vergeethoek geraakt. Fijn voor wie graag gezond en in het seizoen kookt, en op zoek is naar meer afwisseling. Met deze recepten laat je die vergeten groenten weer schitteren

Dankzij creatieve chefs die op zoek gaan naar groenten van bij ons, zijn bepaalde vergeten groenten opnieuw populair geworden. Ze zijn dan ook gezond, veelzijdig en duurzamer omdat het echte seizoensingrediënten zijn. Je vindt ze enkel in een bepaalde periode in de winkel, het marktkraam of bij de groenteboer.

Enkele van onze favoriete vergeten groenten

Koolrabi: de pittig-zoete witte kool eet je rauw of gekookt.

Boerenkool of kale: gezond rauw maar ook lekker in soep en ovenschotels.

Postelein: de blaadjes kunnen rucola vervangen in salades of zijn lekker in soep.

Snijbiet: de jonge blaadjes kun je verwerken zoals bladspinazie.

Peterseliewortel: het loof is een perfecte vervanger voor bladpeterselie, de wortel doet het goed in soep of puree. Verkrijgbaar van september tot december.

Aardpeer of topinamboer: lekker in salades, soepen of gefrituurd.

Pastinaak: deze populaire vergeten groente kun je stomen, bakken, koken, frituren, grillen of langzaam stoven.

Boterbonen: deze zomergroente bereid je zoals prinsessenbonen.

Rammenas is een alternatief voor radijsjes, heerlijk rauw in een salade, maar ook in stoofpotjes.

10 heerlijke recepten met vergeten groenten

