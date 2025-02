Italiaans feestmenu: maak dit driegangenmenu vooraf voor een stressvrij etentje

Een feestje of etentje met vrienden? Met dit Italiaanse driegangen-menu uit het nieuwste Delicious.-boek scoor je sowieso. Helemaal handig is dat je deze gerechten in alle rust op voorhand kan maken, en dat je op het moment zelf bij je gasten kan zitten. Zo doen Italiaanse mama’s het ook!

Wat dacht je van deze heerlijke sardientjesspread, een vegetarische ovenschotel en een makkelijke zelfgemaakt dessert dat je maar uit de diepvries te halen hebt? Alle recepten van dit Italiaans feestmenu zijn van de hand van Delicious.-auteur Janneke Philippi.

Makkelijk voorgerecht: Paté van sardientjes – perfect om op voorhand te maken

4 pers.

Bereidingstijd: 20 min.

Snel en eenvoudig voorgerecht voor een diner

Ingrediënten

2 blikjes sardines in olijfolie à 120 g

75 g boter, op kamertemperatuur

2 el madera of port • chilipoeder of tabasco

1 takje krulpeterselie, fijngesneden

stokbrood en olijven, voor erbij

zout

Zo gemaakt

1 Maak de blikjes voorzichtig open zodat je ze weer kunt vullen en laat de sardines goed uitlekken. Pureer in het hakbakje van de staafmixer de sardines met de zachte boter en madera of port glad. Breng op smaak met chilipoeder of tabasco en zout. Schep de sardinepaté terug in de blikjes.

2 Bewaar de paté in de koelkast, maar laat de paté voor serveren weer op kamertemperatuur komen.

3 Bestrooi de sardinepaté met de peterselie. Serveer met het stokbrood en de olijven.

Toptip van Janneke! “Vis in blik wordt steeds populairder, en je ziet steeds meer blikjes met de mooiste en hipste wikkels. Kies het blikje niet alleen op de mooie verpakking, maar let ook altijd op het keurmerk. Certificeringen MSC en ASC geven aan dat de vis op een milieuvriendelijke manier is gevangen of gekweekt. Check ook of het land van herkomst wordt genoemd op het etiket, of er geen gekke toevoegingen op de ingrediëntenlijst staan en of er niet te veel zout aan is toegevoegd. Zo koop je altijd kwalitatief goede vis in blik.”

Hou het simpel! Janneke: “Italianen zijn meesters in eenvoud en kwaliteit. Hou het menu simpel en combineer producten van goede kwaliteit. Rijpe tomaten en goede burrata met je lekkerste olijfolie en wat minibasilicum vormen een fantastisch voorgerecht.”

Italiaans hoofdgerecht: Gegratineerde pastaschelpen met pittige tomatensaus

4 pers.

Bereidingstijd: 25 min. + 5 min. in de oven

Lekkere vegetarische pastaschotel voor in de oven

Ingrediënten

8 el extra vierge olijfolie

1 ui, fijngesneden

2 à 3 kl tabasco-chipotlesaus

800 g gepelde tomaten (2 blikken)

3 tenen knoflook, fijngesneden

400 g conchiglioni rigati (grote pastaschelpen)

5 takjes basilicum, grof gehakt + evt. extra blaadjes voor erover

75 g walnoten

50 g parmezaan, geraspt

Zo gemaakt

1 Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan. Bak de ui 2 minuten op halfhoog vuur. Voeg de tabasco-chipotlesaus toe – begin met 2 koffielepels als je het niet te pittig wilt maken! – en bak 1 minuut mee.

2 Voeg de gepelde tomaten toe en druk de tomaten met een spatel kapot. Breng tegen de kook aan. Draai het vuur laag. Voeg tweederde van de knoflook toe en laat de saus in 15 minuten indikken tot een dikke pastasaus.

3 Kook intussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking.

4 Pureer voor de pesto de basilicum met de resterende 6 eetlepels olijfolie en resterende knoflook. Voeg de walnoten toe en pureer tot een grove pesto. Meng de helft van de parmezaan door de pesto.

5 Verwarm de ovengrill voor. Giet de pasta af en schep door de tomatensaus. Voeg naar smaak wat extra tabasco-chipotlesaus toe. Schep dotjes pesto over de pasta en bestrooi met de rest van de kaas. Gril de pasta onder de hete ovengrill in 4 à 5 minuten goudbruin en knapperig. Haal uit de oven en bestrooi eventueel met wat extra basilicumblaadjes.

Toptip van Janneke “Gegratineerde pasta is op en top comfortfood. Bij zo’n rijk, romig en hartig gerecht hoort een frisse, lichte en zure salade om af en toe een hapje van te nemen en je palet te verfrissen. Maak bijvoorbeeld rauwe courgettelinten aan met fijngesneden dille, citroensap, olijfolie en een ½ fijngesneden rode chilipeper.” Janneke tipt: “Bijgerechten staan royaal op een feesttafel en maken een etentje af. Bij het hoofdgerecht zet ik graag schaaltjes met verschillende groenten op tafel: knapperige haricots verts met amandel en een frisse venkel-rucolasalade met citroen of pijnboompitten. Ook heel lekker en eenvoudig zijn geroosterde groenten die je op kamertemperatuur serveert en afmaakt met een goede olijfolie, balsamicoazijn en wat tijm of basilicum.”

Zelfgemaakt dessert invriezen: Hazelnoot-gemberbombe met chocolade

4 pers.

Bereidingstijd: 40 min. + 4.30 uur in de diepvries

Hazelnoot dessert met chocolade

Ingrediënten

1 ei + 1 eidooier

50 g kristalsuiker

8 g vanillesuiker (1 zakje)

250 ml slagroom

50 g ingelegde stemgember, uitgelekt, fijngehakt

40 g boter

75 g digestive koekjes

50 g hazelnoten, fijngehakt

100 g pure chocolade, grof gehakt

Ook nodig • 4 mokken van 6 cm Ø (inh. 150 ml), bekleed met vershoudfolie • staafmixer met hakbakje • kookring van 6 cm Ø

Zo gemaakt

1 Doe het ei met de eidooier, kristalsuiker en vanillesuiker in een hittebestendige kom. Zet de kom op een pan heet water (au bain-marie). Zorg dat de kom het water niet raakt. Klop de eieren in 5 à 10 minuten dik, romig en lichtgeel. Neem de kom van de pan en klop het eimengsel nog 2 minuten Laat afkoelen tot kamertemperatuur en roer af en toe door.

2 Klop 150 milliliter slagroom stevig, bijna stijf. Spatel de slagroom en dan de stemgember luchtig door het eimengsel. Schenk de ijsbasis in de mokken en zet 4 uur in de vriezer.

3 Smelt de boter in een steelpan, maar laat niet kleuren. Maal de koekjes fijn in het hakbakje van de staafmixer. Schep het koekkruim door de gesmolten boter. Leg een vel bakpapier op een kleine snijplank. Schep ¼ van het koekmengsel in de kookring en druk met de achterkant van een lepel plat. Haal de ring weg en maak zo nog 3 koekbodems. Laat de koekbodems in de vriezer of koelkast hard worden en druk ze dan op de ijsmassa in de mokken. Dek af met plasticfolie en zet terug in de vriezer.

4 Rooster de fijngehakte hazelnoten goudbruin in een droge koekenpan en schud ze op een bord.

5 Breng de laatste 100 milliliter slagroom tegen de kook. Voeg de chocolade toe en laat op het allerlaagste vuur smelten, roer regelmatig. Neem de chocoladeroom (ganache) van het vuur en laat wat afkoelen. De room moet nog vloeibaar zijn, maar niet warm, want dan smelt het ijs.

6 Neem de ijsbombes uit de vriezer. Haal ze uit de mokken, neem de folie eraf en zet ze met de koekbodem naar onder op een taartrooster. Zet onder het taartrooster een bord of platte schaal om de druppende ganache op te vangen. Schep de ganache zo over de bombes dat ze volledig bedekt zijn. Bestrooi, als de ganache nog nat is, met de hazelnoten. Zet de bombes direct terug in de vriezer zodat het chocoladelaagje in ± 30 minuten stevig wordt. Haal de bombes 10 minuten voor het serveren uit de vriezer.