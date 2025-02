Help, witloofrolletjes met geschifte kaassaus!

Een restje gegratineerd witloof wil je uiteraard niet verloren laten gaan. Maar hoe komt het dat de kaassaus bij het opwarmen schift en wat kun je eraan doen? Culiredactrice Sofie geeft tips.

Lezeres Annie: “Als ik witloof in kaassaus opwarm, schift de saus. Hoe kan ik dat voorkomen?”

Culiredactrice Sofie: “Dat de saus schift, kan verschillende oorzaken hebben.

1 Het witloof geeft te veel vocht vrij

“Ik geef de voorkeur aan witloof braiseren, in plaats van het te koken of te stomen. Je voegt op die manier minder vocht toe aan het witloof, waardoor het ook minder vocht weer kan afgeven. Stoom of kook je het toch liever, laat het dan goed uitlekken en knijp de stronkjes witloof ook nog eens goed uit voor je ze in ham rolt en in de ovenschaal legt.



Weet je niet meer zo goed hoe dat moet, witloof braiseren? In deze video leggen we het uit.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2 De kaassaus is te dun

“Voor witloof in de oven maak ik m’n kaassaus iets dikker dan normaal: als het witloof dan toch nog vocht loslaat, verdunt dat de saus maar blijft ze toch nog dik genoeg. Gebruik dus iets meer bloem dan boter voor je roux of voeg wat minder melk toe.”

3 Te veel vet in de saus

“Kaassaus bestaat meestal uit melk, boter, bloem en kaas. Zowel de boter, melk als kaas bevatten vet en té veel vet kan zorgen voor een saus die schift. Het kan helpen om de kaas niet door de saus te roeren, maar ‘m eroverheen te strooien. Voeg je de kaas toch toe aan de saus, doe dat dan van het vuur en laat de saus niet meer koken. De kaas zal ook smelten door de warmte van de saus, dat hoeft niet per se op het vuur.

Wist je trouwens dat oude kazen meer vet bevatten dan jonge? Een oude kaas zal je saus sneller laten schiften. Kies voor gemalen jonge kaas of een speciale gratinmix, bijvoorbeeld. Die is speciaal samengesteld om gelijkmatig te smelten.”

4 Te snel opwarmen

“Wanneer je kaassaus snel weer opwarmt, kan het gebeuren dat de saus gaat schiften doordat de vetten in de kaas en melk zich scheiden van de rest van de saus. Warm gegratineerd witloof daarom liever op in de oven, op matige temperatuur (max. 170°C), dan in de microgolfoven bijvoorbeeld.”

Ons favoriete recept voor witloofrolletjes in de oven

Ook een vraag voor Sofie? Mail naar lekker@libelle.be en misschien lees je binnenkort het antwoord hier of in Libelle.

Meer weten over witloof?