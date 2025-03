Stop de menopauzekilo’s: weekmenu 4

Tijdens de menopauze is gewichtstoename een van de meest voorkomende klachten. Maar dat betekent gelukkig niet dat je niet meer van lekker eten kunt genieten… Stop die extra kilo’s tijdens de menopauze met het menu voor deze week.

De menopauze beïnvloedt je stofwisseling. Resultaat: je komt makkelijk aan. Het goede nieuws is dat die extra kilo’s kunt stoppen met enkele kleine aanpassingen in je voedingspatroon. Libelle keek naar wat je lichaam nodig heeft in de menopauze en op basis daarvan stelden we dit menu samen. Gevarieerd, gezond, lief voor de lijn en – ook niet onbelangrijk: lekker.

Tip van de week

Geniet van je eten, maar let op je porties (dat restje is meteen de perfecte lunch voor morgen). Zet de kookpotten niet op tafel, maar schep wat je wil eten op in de keuken. Grote honger? Een bord soep als start van de maaltijd doet wonderen.

Menopauze weekmenu 4

