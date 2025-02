Stop de menopauzekilo’s: weekmenu 1

Tijdens de menopauze is gewichtstoename een van de meest voorkomende klachten. Maar dat betekent gelukkig niet dat je niet meer van lekker eten kunt genieten… Stop de menopauzekilo’s met dit weekmenu.

De menopauze beïnvloedt je stofwisseling. Resultaat: je komt makkelijk aan. Het goede nieuws is dat die extra kilo’s kunt stoppen met enkele kleine aanpassingen in je voedingspatroon. Libelle keek naar wat je lichaam nodig heeft, of waar het net geen baat bij heeft, in de menopauze. Op basis daarvan stelden we dit weekmenu samen: gevarieerd, gezond, lief voor de lijn en – ook niet onbelangrijk: lekker.

Tip van de week

Mik niet op perfectie en maak van de 80/20-regel je nieuwe levensleuze. Die houdt in dat je probeert om voor 80 procent gezond te eten. De overige 20 procent mag minder gezond zijn.

Menopauze weekmenu 1

