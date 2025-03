Stop de menopauzekilo’s: weekmenu 2

Tijdens de menopauze is gewichtstoename een van de meest voorkomende klachten. Maar dat betekent gelukkig niet dat je niet meer van lekker eten kunt genieten… Stop de menopauzekilo’s met dit weekmenu.

De menopauze beïnvloedt je stofwisseling. Resultaat: je komt makkelijk aan. Het goede nieuws is dat die extra kilo’s kunt stoppen met enkele kleine aanpassingen in je voedingspatroon. Libelle keek naar wat je lichaam nodig heeft, of waar het net geen baat bij heeft, in de menopauze. Op basis daarvan stelden we dit weekmenu samen: gevarieerd, gezond, lief voor de lijn en – ook belangrijk: lekker.

Minder koolhydraten, maar toch een verzadigd gevoel? Ga voor gezonde vetten en eiwitten. Gezonde vetten zitten bijvoorbeeld in avocado’s, noten en vis, eiwitten in onder meer vlees (maar vermijdt vette soorten), vis, gevogelte, eieren, kaas en tofu.

