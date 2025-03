Stop de menopauzekilo’s: weekmenu 3

Tijdens de menopauze is gewichtstoename een van de meest voorkomende klachten. Maar dat betekent gelukkig niet dat je niet meer van lekker eten kunt genieten… Stop de menopauzekilo’s met dit nieuwe weekmenu.

De menopauze beïnvloedt je stofwisseling. Resultaat: je komt makkelijk aan. Het goede nieuws is dat die extra kilo’s kunt stoppen met enkele kleine aanpassingen in je voedingspatroon. Libelle keek naar wat je lichaam nodig heeft, of waar het net geen baat bij heeft, in de menopauze. Op basis daarvan stelden we dit weekmenu samen: gevarieerd, gezond, lief voor de lijn en – ook belangrijk: lekker.

Wil je gratis het volgende menokilomenu ontvangen in je mailbox? Dat kan met een enkele klik.

Tip van de week

Menopauzekilo’s bestrijden gaat niet alleen om hoeveel je eet, maar ook wat je eet. Zo bevatten peulvruchten een stof die het oestrogeentekort kan opvangen. Groenten als broccoli, boerenkool en spinazie, maar ook noten en zaden, voorzien je lichaam van calcium en magnesium om osteoporose te counteren. Eiwitten zorgen dan weer voor sterke spieren, omega 3-vetzuren in vette vis kunnen helpen tegen opvliegers. Kies dus slim.

Menopauze weekmenu 3

Meer lezen over menopauze?