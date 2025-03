Wil je lichte lokjes in je haar, dan vraag je de kapper naar een balayage… of highlights? Kapster Valerie legt het verschil haarfijn uit.

Balayage of highlights?

Valerie Fierens van kapsalon Level 4 Hair: “Een balayage is een veel gevraagde behandeling: een verhelderend product wordt op je haar ‘geveegd’ waardoor je kleurschakeringen in je kapsel krijgt.

De termen balayage en highlights worden vaak door elkaar gebruikt maar eigenlijk valt alles onder balayage, waarvan highlights een specifieke techniek is. Daarbij worden heel precies dunne strengen haar gekleurd, meestal van de wortels tot de punten, om een lichter effect te bekomen.”

Verschillende technieken

Een balayage kan veel verschillende technieken omvatten, die dikwijls worden gecombineerd. Valerie: “De populairste technieken zijn de freehand balayage (waarbij de verf iets lager en uit de losse pols in je haar wordt aangebracht, waardoor je minder snel uitgroei hebt), babylights (waarbij de lokjes heel fijn worden aangezet), een ombre (waarbij enkel de uiteinden van het haar worden opgelicht) en een money piece (waarbij enkel de lokjes worden opgelicht die je gezicht omlijsten).”

Zo fris je een balayage op

Valerie: “Je balayage opfrissen tussen twee kleuringen door kan met een toner, om kleur toe te voegen of ongewenste warme of koele tonen in je haar te neutraliseren. Zo kun je geeltinten uit blond of grijs haar halen, of een oranje schijn uit bruin haar. Het effect blijft doorgaans een paar weken, afhankelijk van je haartype, en vervaagt geleidelijk met elke wasbeurt.”

Frisse kapselinspiratie

Ben je van plan om lichte lokjes in je haar te laten kleuren? Deze frisse kapsels kapsels voor kort, lang en halflang haar, kunnen je vast inspireren!

Met dank aan Valerie Fierens van kapsalon Level 4 Hair (level4hair.be)

