Goeie vraag aan de kapper: wat is een balayage?

Naast knippen, kleuren en brushen zie je ook ‘balayage’ op zowat elke prijslijst van de kapper staan. Maar wat is dat nu juist?

Balayage uitgelegd

Balayage (afkomstig van het Franse ‘balayer’ of ‘vegen’) is een kleurtechniek waarbij je kapper de verf in vegende bewegingen met een borstel aanbrengt op bepaalde delen van het haar. De Engelse term hiervoor is ‘highlights’ – beide worden ook wel door elkaar gebruikt. Een balayage kan op verschillende manieren gezet worden, al naargelang wat je kapper verkiest of gewend is. Zo kan hij de verf los met de hand aanbrengen of een kam of speciaal plankje gebruiken.

Voor wie is het geschikt?

Een balayage is mogelijk voor zowat alle lengtes en haartypes. Wil je een onderhoudsarme kleuring? Vraag je kapper dan om de verf niet tot tegen de haarwortels te zetten: zo krijg je geen harde uitgroei. Deze techniek wordt ook wel ‘ombré’ of ‘sombré (soft ombré) genoemd.

Hoe lang blijft het?

Een balayage wordt gezet met ontkleuring en groeit mee uit met je haar. Je onderhoudt de kleur het best met shampoo en conditioner voor gekleurd haar en gebruikt af en toe liefst ook een vochtinbrengend masker. Voor het mooiste resultaat laat je een balayage best om de drie maanden bijwerken.

In samenwerking met kapper Jochen van Jochen Vanhoudt Salon.

Meer kapseltips?

