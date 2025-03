Wie een wat rijpere huid heeft, weet dat concealer onmisbaar is voor een frisse blik. Maar waarop moet je letten als je er eentje kiest? En hoe breng je ‘m het best aan? Onze tips én favoriete producten ontdek je hier.

Concealer voor de rijpere huid

Met concealer camoufleer je oneffenheden zoals donkere kringen, puistjes, pigmentvlekken of roodheden in je gezicht. Je teint oogt zo egaler, je blik frisser. Met een rijpere huid is het vooral belangrijk om je oogzone goed te hydrateren, niet te veel concealer te gebruiken en te kiezen voor een lichte textuur. Gebruik je te veel concealer of een te zware formule, dan kun je net vermoeider ogen of tekenen van veroudering benadrukken.

1. Gebruik een oogcrème onder je concealer

De huid rondom je ogen is erg dun en gevoelig. Ze vertoont dus sneller fijne (droogte)lijntjes. Op een droge huid is concealer moeilijk te verdelen en wordt hij vlekkerig. Een oogcrème met hyaluronzuur is daarom slim: die zorgt voor een goede basis, want ze werkt hydraterend en vult fijne lijntjes op. Breng een hoeveelheid ter grootte van een rijstkorrel per oog aan en laat die goed intrekken voor je verdergaat of gebruik de crème voor je gaat slapen.

2. Kies de juiste kleur

Te donkere concealer doet je vermoeid ogen, een te lichte tint benadrukt dan weer de oneffenheden en rimpeltjes van een rijpere huid. Ideaal is dus een tint die mooi met je eigen huidskleur versmelt. Om dat te testen, zet je een dot concealer op je wang en kijk je of die quasi onzichtbaar wordt als je ‘m in je huid dept. Kleurtje gevonden? Dan kun je de concealer gebruiken onder je ogen of om roodheden en pigmentvlekken te camoufleren.

3. Ga voor een lichte textuur

Hardhandig trekken en wrijven is uit den boze voor de fragiele huid onder je ogen. Een vloeibare concealer is voor de oogzone van de rijpere huid daarom de beste keuze. Compacte formules of sticks kun je wel gebruiken om lokaal plekjes aan te stippen op je gezicht.

4. Breng je concealer slim aan

Breng eerst wat product aan op de oneffenheden en klop dat vervolgens zachtjes in je huid. Dat kan met je vingertoppen, een concealerborstel of make-upspons. Bouw de concealer op in laagjes: dat geeft een natuurlijker resultaat dan wanneer je meteen een dikke dot product aanbrengt. Breng ook een dun laagje concealer aan op je ooglid. Dat frist je blik extra op én het is meteen een goede basis voor eventuele oogschaduw. Egaliseer daarna – als je dat wil of nodig hebt – de rest van je teint met foundation of BB-crème.

5. Verkleuringen camoufleren

Heb je uitgesproken roodheden, pigmentvlekken of blauwpaarse kringen onder je ogen, dan is een kleurcorrigerende concealer handig. Ga voor een perziktint om blauwpaarse kringen en pigmentvlekken te dempen. Roodheden kun je dan weer wegwerken met groene concealer. Breng over die laatste wel nog een huidkleurig product aan voor een natuurlijk resultaat.

6. Voorkom ophopingen

Poeder concealer altijd af met transparant gezichtspoeder, zo voorkom je dat het product ophoopt in de fijne lijntjes van je huid. Gebruik hiervoor een oogschaduwborstel met losse haren. Merk je doorheen de dag dat het product toch is opgehoopt? Herverdeel het dan met deppende bewegingen van je ringvinger of een sponsje. Extra poeder is in principe niet nodig en kan net averechts werken.

Onze favoriete producten

Vederlicht Vederlicht € 33 – M.A.C. Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer heeft een lichte, vloeibare textuur en versmelt met je huid. Sommige tinten hebben een perzikkleurige ondertoon en zijn dus ideaal om blauwpaarse kringen te camoufleren. Shop hem hier. Fijne textuur Fijne textuur € 21,90 – Yves Rocher Deze vloeibare concealer is beschikbaar in 15 tinten en werd verrijkt met korenbloem, dat kalmerend werkt. Shop hem hier. Budgettopper Budgettopper € 3,49 – Catrice Deze Ultimate Camouflage Cream heeft een iets dikkere textuur. Voor de oogzone is ze wat minder geschikt, maar ze is wel handig om hardnekkige verkleuringen in je gezicht te verdoezelen. Shop ze hier. Ook hydraterend Ook hydraterend € 35 – Clarins Deze Everlasting Concealer heeft een verderlichte textuur en is verrijkt met hydraterende ingrediënten. Shop hem hier. Met zonnebescherming Met zonnebescherming € 21,90 – Avène De Couvrance-lijn van Avène werd speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid. Deze stick bevat SPF 30 en is ideaal om pigmentvlekken te camoufleren. Shop hem hier.

Meer tips voor de rijpere huid?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!