12 budgetvriendelijke jurken voor de lente

Fleurige lentejurken heb je nooit genoeg. Zéker als ze ook nog eens budgetvriendelijk zijn! Wij pluisden de nieuwste lentecollecties uit en selecteerden 12 jurken onder de 50 euro.

Eén stuk, eindeloos combineren: zo haal je alles uit je budgetvriendelijke jurken

Aantrekken en wegwezen: een zwierige lentejurk is altijd een goed idee. En kies je slim, dan heb je er meteen talloze outfits bij. Want óók budgetvriendelijke jurken kunnen verrassend veelzijdig zijn. Met slimme combinatietips draag je ze moeiteloos voor elke gelegenheid.

1 Spelen met accessoires

Het is een klassieker, maar accessoires zetten de toon voor de stijl. Een jurk met sneakers en een leuke shopper is ideaal voor een dagje uit met het gezin, terwijl je met slippers en een zonnehoed naar het strand kunt. Feestje in het vooruitzicht? Combineer je lentejurk dan met sandalen met hak en een stijlvolle clutch.

2. Hippe accenten

Budgetvriendelijke jurken doen prima dienst als tijdloze basic als je kiest voor een effen exemplaar in een neutrale kleur. Om ze eigentijds te maken, combineer je ze met trendy accenten. Ga bijvoorbeeld voor leuke ballerina’s, knoop een foulard om je nek en kies een hippe ‘baguette’ handtas (die is langwerpig en heeft korte riempjes). Ook hélemaal hip in 2025: een opvallende riem in je taille.

3. Slimme laagjes

Tikje fris buiten? Een jurk leent zich prima tot een look met laagjes. Zo oogt een blazer wat meer zakelijk of gekleed, terwijl een jeansjasje een casual uitstraling geeft. Ook leuk: een oversized cardigan die je dichtknoopt. En kies je voor een doorknoopjurk? Dan doet die ook prima dienst als vestje op een jeans en T-shirt.

4. Doordragen in de herfst

Veel budgetvriendelijke jurken kun je gerust ook doordragen in de herfst. Combineer een zwierige maxi-jurk bijvoorbeeld eens met laarzen en een dikke trui. Of combineer een jeansjurkje met een panty en lange mantel.

Leve de lente! 12x jurken shoppen

Striklintje op de rug Striklintje op de rug € 35,99 – C&A Shop het hier. Muntgroen Muntgroen € 39,99 – Kaffe bij Zalando Shop het hier. Streepjesprint Streepjesprint € 34,99 – JDY bij Zalando Shop het hier. Met taillelintje Met taillelintje € 49,99 – Selected Femme Shop het hier. Linnenmix Linnenmix € 39,90 – Uniqlo Shop het hier. Broderie anglaise Broderie anglaise € 49,99 – Vila Shop het hier. Vakantiejurkje Vakantiejurkje € 36 – Bel & Bo Shop het hier. Plissé Plissé € 49,99 – H&M Shop het hier. Apart riempje Apart riempje € 39,99 – C&A Shop het hier. Grasgroen Grasgroen € 36 – Bel & Bo Shop het hier. Lieflijke bloemetjes Lieflijke bloemetjes € 44,99 – Pieces Shop het hier. Accent op de taille Accent op de taille € 34,99 – Vero Moda Shop het hier.

Meer mode-inspiratie?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!