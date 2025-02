De ultiéme gezelligheid? Dat is een lekker warm, zacht paar huissokken aantrekken als je thuiskomt. Van deze sokken geniet je nog de hele winter lang!

Zachte huissokken

Heerlijk thuiskomen is het, als er zo’n warm paar huissokken op je ligt te wachten. Je shopt ze in alle lengtes en diktes en in alle printjes en tintjes! Opvallende kleuren en patronen geven een speelse uitstraling, terwijl zachte kleuren zorgen voor een knus accent. Heb je snel koude voeten? Een (thermo)voering zorgt voor extra warmte en comfort, ideaal voor de koudste winterdagen! Comfy antislipnopjes onderaan zijn dan weer perfect voor een gladde ondergrond.

Onze tip: huissokken kunnen, afhankelijk van de stof, snel gaan pluizen. Met een anti-pluismachine of -kammetje lijken ze weer als nieuw.

Nieuwe pantoffels nodig om te matchen met je huissokken? Wij selecteerden de zachtste pantoffels voor de winter!

15x zachte sokken voor de winter

Set van 2 paar huissokken met antislipnopjes Set van 2 paar huissokken met antislipnopjes € 7,89 – HEMA Shop het hier. Huissokken met nepbont en antislipnopjes Huissokken met nepbont en antislipnopjes € 14,99 – inSua bij Veritas Shop het hier. Fluffy effen homesocks Fluffy effen homesocks € 7,99 – inSua bij Veritas Shop het hier. Set van 2 paar sokken, effen beige en met streepjes Set van 2 paar sokken, effen beige en met streepjes € 14,99 – Hunkemöller Shop het hier. Sokken met dierenprint en -gezichtje Sokken met dierenprint en -gezichtje € 7 – Kiabi Shop het hier. Set van 2 paar huissokken Set van 2 paar huissokken € 9,99 – C&A Shop het hier. Antislipsokken met ribgebreid patroon Antislipsokken met ribgebreid patroon € 9 – Kiabi Shop het hier. Homesocks met antislipnopjes Homesocks met antislipnopjes € 24 – Falke bij Veritas Shop het hier. Set van 2 paar lange sokken Set van 2 paar lange sokken € 9 – Kiabi Shop het hier. Set van 2 paar effen sokken Set van 2 paar effen sokken € 14,99 – Hunkemöller Shop het hier. Fuchsia zachte sokken Fuchsia zachte sokken € 10,99 – Hunkemöller Shop het hier. Set van 3 paar huissokken Set van 3 paar huissokken € 6,99 – vanHaren Shop het hier. Gevoerde sokken met pompoms en antislipnopjes Gevoerde sokken met pompoms en antislipnopjes € 8,99 – vanHaren Shop het hier. Homesocks met glansdraad Homesocks met glansdraad € 14,99 – Etam Shop het hier. Sokken met patroon en hartje Sokken met patroon en hartje € 9,99 – H&M Shop het hier.

