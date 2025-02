Powerstuk voor elk figuur: zo draag je een pantalon

Geen kledingstuk zo flatterend en combineerbaar als een pantalon. Zo’n geklede broek staat bij iédereen en kan voor élke gelegenheid. Hoe je ‘m draagt? Onze styliste geeft enkele pasklare tips.

Populaire pantalon

Een pantalon is een geklede broek die meestal gemaakt is van een nette stof en dus iets strakker valt. Vroeger werd zo’n pantalon vooral gedragen bij formele gelegenheden, in combinatie met een blazer bijvoorbeeld, maar tegenwoordig bestaan pantalons in alle vormen en maten en in verschillende stoffen zodat je ze in uiteenlopende stijlen kunt dragen.

Lekker casual zijn bijvoorbeeld de geklede, wijde broeken met elastiek, die je in combinatie met een mooie top en blazer ook gekleed kunt combineren. Een pantalon kan zelfs sportief worden gedragen: een high- of mid-waisted model met wijde pijpen in een comfortabele stof, zoals katoen, viscose of een stretchy materiaal, is daarvoor ideaal.

Zo draag je een geklede broek

Enkele tips van Libelle-styliste Sarah Roelstraete:

Zorg ervoor dat de taille van je broek goed aansluit. Een te losse taille kan je figuur minder mooi doen uitkomen.

van je broek goed aansluit. Een te losse taille kan je figuur minder mooi doen uitkomen. Kies een model van broek dat niet té lang is om je silhouet in balans te houden. Zorg bovendien dat de lengte past bij je schoenen (bijvoorbeeld net boven de grond bij sneakers).

is om je silhouet in balans te houden. Zorg bovendien dat de lengte past bij je schoenen (bijvoorbeeld net boven de grond bij sneakers). Kies je schoenen in dezelfde kleur van je pantalon voor een verlengend effect. Schoenen met een blokhak of puntige neus staan altijd elegant.

van je pantalon voor een verlengend effect. Schoenen met een blokhak of puntige neus staan altijd elegant. Gebruik een riem of kies een high-waisted pantalon om je taille te benadrukken. Met een getailleerd bovenstuk creëer je een look die je lengte benadrukt.

om je taille te benadrukken. Met een getailleerd bovenstuk creëer je een look die je lengte benadrukt. Een aansluitend bovenstuk brengt balans met een wijde pantalon.

met een wijde pantalon. Kies voor stevige stoffen als je lange benen hebt: die vallen mooier en geven meer structuur aan de broek, waardoor ze beter hun vorm behouden. Bovendien tekenen stevige stoffen minder snel af.

als je lange benen hebt: die vallen mooier en geven meer structuur aan de broek, waardoor ze beter hun vorm behouden. Bovendien tekenen stevige stoffen minder snel af. Speel met contrasten tussen wijd en strak, patronen en effen stoffen: een aansluitende top met een lossere pantalon geeft bijvoorbeeld een mooi effect.

Shoppen: stralen in een pantalon

Knallen in kobalt Knallen in kobalt € 129 – Mayerline Shop het hier. Zalige stretchstof Zalige stretchstof € 44,99 – MS Mode Shop het hier. Pretty in pink Pretty in pink € 99,99 – CKS Shop het hier. Heerlijk high waisted Heerlijk high waisted € 49,99 – Vero Moda Shop het hier. Combinatietopper Combinatietopper € 59,99 – Paprika Shop het hier. Ravissant rood Ravissant rood € 29,99 – C&A Shop het hier. Goed gestrikt Goed gestrikt € 49,99 – LolaLiza Shop het hier. Hemelsblauw Hemelsblauw € 70 – WE Fashion Shop het hier. Supercomfort Supercomfort € 59,99 – Libelle-collectie bij e5 Shop het hier. Tijdloos grijs Tijdloos grijs € 39,99 – VILA Shop het hier. Fris fuchsia Fris fuchsia € 36,99 – ONLY Shop het hier. Straight-fit Straight-fit € 18 – Kiabi Shop het hier. Groen, graag Groen, graag € 39,99 – Bel & Bo Shop het hier.

Meer moois:

