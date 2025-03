Uitgetest: gelaatsverzorging bij Clarins

Een professionele gelaatsverzorging is niet enkel goed voor je huid, maar ook gewoon een fijn cadeautje aan jezelf, vindt redactrice Sanne. Helemaal ontspannen én met een stralende gloed kwam ze terug van haar Youth Expert-behandeling bij Clarins.

Gezonde gloed, graag!

Over de gelaatsverzorging

De Clarins Youth Expert-behandeling is een gelaatsverzorging van 60 minuten die gericht is op het strakker en gladder maken van je huid. Je krijgt een persoonlijke huiddiagnose zodat de producten aangepast kunnen worden aan je specifieke behoeften (zoals fijne lijntjes, een doffe teint of hormonale veranderingen).

Dit vond Sanne ervan

“Met een tweejarige in huis schiet me-time er vaker dan ik zou willen bij in. Deze gelaatsverzorging was dus een cadeautje voor mezelf. Na een hartelijke ontvangst in de prachtige behandelruimte mag ik uit één van de vier iconische Eau De Soins een geurtje kiezen om de sfeer te zetten. Ik kies voor Eau des Jardins. Een frisgroene geur met noten van citroen en grapefruit die me meteen in de juiste mindset brengt: loslaten, genieten en eventjes helemaal niets moeten.

Ik neem plaats onder de zachte handdoeken op het verwarmde bed en nadat de lichten worden gedimd, kan de behandeling beginnen. Omdat mijn huid hydratatie mist, wat onrustig is en roodheden vertoont (hallo slaapgebrek!), kiest de schoonheidsspecialiste voor kalmerende en hydraterende ingrediënten zoals kamille en aloë vera.

Aangenaam verrast was ik door de scrub. Thuis vermijd ik korrelscrubs liever voor m’n gezicht, omdat die wat agressiever zijn. Maar deze voelt echt aangenaam aan en wordt met kalme bewegingen uitgevoerd. Achteraf voelt m’n huid ook merkbaar gladder aan.

Tijdens de behandeling worden ook mijn gezicht, nek en schouders uitgebreid gemasseerd. De focus ligt hierbij op drainage en het sculpteren van de huid, vertelt de schoonheidsspecialiste me. Je huid oogt zo strakker en steviger, wat voor een anti-aging boost zorgt. Ik vind het vooral erg relaxerend en zak minuut na minuut dieper weg in de kussens.

Terwijl het hydraterende masker inwerkt, krijg ik nog een handmassage en is de ontspanning compleet. Als ik na de behandeling in de spiegel kijk, ziet mijn huid er merkbaar frisser uit, is m’n teint verbeterd en zijn de roodheden weggetrokken. Reminder voor mezelf: vaker wat pure me-time inplannen, want dit is echt genieten!”

Zelf proberen?

De Youth Expert behandeling kost € 115 en is te boeken in één van de Clarins boetieks in Antwerpen of Ukkel. Een korte maquillage en productadvies in de winkel zijn inbegrepen. Meer info vind je hier.

