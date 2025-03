Lentekrans met tulpen: tover zelf de lente in huis

Waarom wij zo’n grote fan zijn van kransen? Omdat je ze op zoveel manieren kunt maken én je kunt er je creatief (kwartel)ei in kwijt. Speel in op wat de natuur en de seizoenen je biedt. Zoals deze prachtige lentekrans vol tulpen.

Lentekrans met tulpen

Het goede nieuws is dat je deze lentekrans opnieuw en opnieuw kunt gebruiken! Vervang de tulpen zo vaak je wil, en geniet een hele lente lang van verse bloemen in huis.

De tulpen zitten in plastic pipetjes gevuld met water, maar die zie je niet omdat ze een dekentje van wol over zich heen hebben gekregen. De kwarteleitjes geven dan weer de boodschap dat de lente nu echt wel mag gaan komen. We zijn er klaar voor!

Dit heb je nodig

± 30 twijgen van zilverpopulier (witte abeel)

20-tal tulpen, mix van verschillende kleuren (florist)

10-tal uitgeblazen kwarteleitjes (bloemschikafdeling)

1 handje zeegras (bloemschikwinkel)

100 g vulwol (handwerkwinkel, of via etsy of bol.com)

20 plastic bloemschikbuisjes van 8 cm met dop (bloemschikwinkel of bol.com)

En ook nog

bindgaren

koudlijm voor bloemen

snoeischaar

scherp mesje

eindje naturel touw (of eindje lint in een kleur naar keuze)

© Annelies De Weerdt

Zo maak je het:

Ris zoveel mogelijk blad van de twijgen en buig er een paar tot een krans met een diameter van ± 25 cm.

Wikkel vast en vergroot de krans gaandeweg door er telkens takken bij te wikkelen. Eindig wanneer de krans in totaal een diameter van ± 40 cm heeft. Knoop een eindje naturel touw om een van de buitenste twijgen zodat je de krans er straks aan kunt ophangen. Snij de tulpen met een scherp mesje korter en schuin bij, op lengtes naar keuze, bijvoorbeeld tussen 12 en 15 cm. Verwijder daarbij de onderste bladeren. Omwikkel elke pipet met een pluk wol, vul met water, sluit af met de dop en steek er een tulp in. Klem de pipetten met tulpen vast tussen de taken van de basiskrans. Doe dit zo dat de tulpen met de kransvorm ‘meegaan’: aan de linkerkant liggen de tulpen met de klok mee en aan de rechterkant van de krans tegen de klok in. Bind de tulpen eventueel met bindgaren vast aan de dichtstbijzijnde tak. Vorm een nestje van zeegras, plak er met koudlijm 3 kwarteleitjes in vast en plak het nestje op de onderkant van de krans. Verdeel de rest van de eitjes naar eigen inzicht over de krans en plak ook deze vast met koudlijm.

Creatie en uitwerking: Katty Vandormael

