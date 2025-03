10 fleurige keukenhanddoeken die afdrogen leuk maken!

De lente staat weer voor de deur en hoe kun je deze beter in gaan dan met een stel nieuwe frisse keukenhanddoeken? Deze 10 toppers maken van de afwas een aangenaam klusje!

Linnen of katoenen keukenhanddoeken?

Keukenhanddoeken moeten natuurlijk in de eerste plaats goed afdrogen, wat betekent dat ze het water vlot moeten kunnen absorberen. Welke stof is daar het beste voor geschikt? Zowel linnen als katoen hebben hun voor- en nadelen.

Linnen is licht en duurzaam, maar droogt iets minder makkelijk af. De stof is gevoelig voor krimp; was linnen keukenhanddoeken daarom op een temperatuur tussen de 30 en 40 graden. Hang je linnengoed liever aan de waslijn buiten dan het in de machine te stoppen. De frisse geur krijg je er zomaar bij.

Katoen is zacht en absorbeert prima, maar krimpt evengoed. Was daarom je handdoek de eerste keer op een lage temperatuur van maximaal 40 graden. Daarna kun je de handdoek warmer wassen, wat nodig is vanuit hygiënisch standpunt, want pas vanaf 60 graden worden bacteriën gedood.

Katoen mét keurmerk – zoals GOTS, dat eisen stelt aan biologische teelt, sociale standaarden en milieu-impact, of Oeko-Tex, dat aangeeft dat er geen schadelijke stoffen in zitten voor mens en milieu – heeft een streepje voor, want dan weet je dat het écht duurzaam is.

Hygiëne voor alles!

Ideaal is dat je niet één maar twee keukenhanddoeken tegelijk in gebruik neemt: eentje voor de vaat en eentje extra om je handen aan af te drogen; de laatste is meestal gemaakt van badstof en sommige merken bieden ze samen in een set aan.

Laat een keukenhanddoek vooral niet te vuil worden; gooi hem na een intensieve kooksessie meteen in de was. Na een snel afwasje kun je de handdoek wel laten drogen en opnieuw gebruiken.

Gebruik je keukenhanddoeken enkel waar ze voor bedoeld zijn, en niet om bijvoorbeeld om even de ramen te lappen of om bijvoorbeeld modder van je fiets te poetsen. Toch en paar hardnekkige vlekken? Maak een pasta van een flinke lepel baking soda en wat water en laat dit 10 tot 15 minuten inwerken op de vlek voor je de handdoek in de machine stopt.

10 keukenhanddoeken om meteen in huis te halen

Kleurrijk geruit Kleurrijk geruit € 3,99 – Hema Shop het hier Stijlvolle basic Stijlvolle basic € 24,99/set van 3 – La Redoute Shop het hier Met extra recept Met extra recept € 9,99/set van 2 – H&M Minstens 20% van het katoen is gerecycleerd. Shop het hier Lief met hartjes Lief met hartjes € 6,99 – Sissy-Boy 100% organisch katoen. Shop het hier Schattige tekkels Schattige tekkels € 3,99 – Hema Shop het hier Fleurig veldboeket Fleurig veldboeket € 4,95 – Dille & Kamille Van bio-katoen met GOTS-keurmerk. Shop het hier Met visjes Met visjes € 4,14 – Søstrene Grene Met Oeko-Tex keurmerk. Shop het hier Dambord-effect Dambord-effect € 7,95 – De Bijenkorf Shop het hier Botanische print Botanische print € 1,49 – Zeeman Met Oeko-Tex keurmerk. Shop het hier Pink panther Pink panther € 1,42 – Action Van 100% bio-katoen. Shop het hier

Meer:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!