10 ontbijtbordjes om van te snoepen

Een zondags ontbijtje vraagt om zondagse ontbijtbordjes. En daar krijg je er hier 10 van geserveerd! Voor de croissants moet je dan wel nog zelf zorgen…

Van kleurrijke keramiek…

Op zoek naar een stevig bord dat grijpgrage kinderhandjes weerstaat? Dan is robuuste dikkere keramiek voor jou de beste keuze. Erg populair tegenwoordig is aardewerk dat is afgewerkt met reactief glazuur, dat de mooiste kleurverlopen en nuances oplevert.

… of puur porselein

Mag het wat eleganter? Ook porselein is aardewerk, maar dan van het fijne soort. Het materiaal is zo zuiver dat het zich perfect leent voor het fijnste serviesgoed. Klassiek zijn porseleinen borden vaak puur wit of gebroken wit, met hoogstens een fijne tekening of een gouden randje.

Klein of groot: de ideale ontbijtbordjes

Of we het nu ontbijtbord, dessertbord of side dish bord noemen… er wordt altijd een bord mee bedoeld met een formaat dat kleiner is dan van een groot bord waar je hoofdgerechten op serveert. Maar het formaat dat je kiest, hangt af van jouw ontbijtgewoonte of de gelegenheid.

Start je je dag met een simpele boterham of croissant, dan is een klein bord met een diameter van pakweg 15 à 16 cm voldoende. Wil je het graag wat uitgebreider, met een extra eitje of slaatje erbij, dan is een bord met een diameter van 18 à 20 cm ideaal. En voor een zondags ontbijt in buffetvorm waarbij je in één keer verschillende hapjes opschept, kun je echt wel een bord met een diameter van 22 cm gebruiken.

Hier zijn onze toppers

Porseleinen ontbijtbordjes met bloemmotief Porseleinen ontbijtbordjes met bloemmotief € 29,99/4 st – La Redoute Shop ze hier Ontbijtbordje van aardewerk met strik Ontbijtbordje van aardewerk met strik € 63,96/4 st – Sissy Boy Shop het hier Dessertbord van blauw geglazuurde keramiek Dessertbord van blauw geglazuurde keramiek € 14,97/3 st – Maisons du Monde Shop het hier Handbeschilderd aardewerken ontbijtbord Handbeschilderd aardewerken ontbijtbord € 19,95 – Anna+Nina Shop het hier Porseleinen ontbijtbord met reactief glazuur van HKliving Porseleinen ontbijtbord met reactief glazuur van HKliving € 15,95 – De Bijenkorf Shop het hier Porseleinen ontbijtbord met vogelprint van Maxwell & Williams Porseleinen ontbijtbord met vogelprint van Maxwell & Williams € 14,95 – De Bijenkorf Shop het hier Ontbijtbord van aardewerk met grafisch bloemmotief Ontbijtbord van aardewerk met grafisch bloemmotief € 17,45 – Dhondt Shop het hier Ontbijtbord van aardewerk met reactief glazuur, van AM.PM Ontbijtbord van aardewerk met reactief glazuur, van AM.PM € 49/4 st – La Redoute Shop het hier Porseleinen ontbijtbord met geschulpte rand Porseleinen ontbijtbord met geschulpte rand € 2,49 – Action Shop het hier Porseleinen ontbijtbord met hartjes van Villeroy & Boch Porseleinen ontbijtbord met hartjes van Villeroy & Boch € 12,90 – Dhondt Shop het hier

