Kandelaars, vazen, zetels… ronde en organische vormen zijn alomtegenwoordig. Een woontrend die harmonie brengt in je huis én in je hoofd.

De kracht van ronde & afgeronde vormen in je interieur

Rechte lijnen mogen dan rust brengen in je interieur, maar creëren niet dat gevoel van harmonie dat je krijgt als je kijkt naar een rond object. Uit neurologisch onderzoek is namelijk gebleken dat we ronde vormen en vloeiende lijnen als vriendelijker, zachter en uitnodigender ervaren – gebieden in onze hersenen waar positieve emoties huizen, worden dan sterker geactiveerd – terwijl rechte lijnen en scherpe hoeken meer worden geassocieerd met strengheid en zelfs gevaar… Niet dat je je rechthoekige sofa dan maar de deur uit moet doen. Maar met een ronde salontafel, bijzettafel, poef of fauteuil erbij, of op een vloerkleed met een vloeiend motief, oogt diezelfde bank al heel wat vriendelijker.

In een rond coconnetje…

Waar we vroeger ons interieur opgedeeld zagen in meerdere kleine kamers, is het open-plan-concept nu de norm geworden. Maar samen met de hang naar veel en open ruimte hebben we ook behoefte aan een plekje van onszelf, om ons terug te trekken en te bekomen van de drukte en stress van alledag. Een cocon waar het veilig toeven is. Enter de ronde fauteuil die, met of zonder armleuningen, uitnodigt om uren in door te brengen.

… aan de ronde tafel…

Laat gasten in een restaurant zelf hun tafel kiezen en de ronde exemplaren zijn het eerst bezet. Omdat je vanzelf meer contact hebt met je tafelgenoten. De ronde tafel is er een van alle tijden en zal om die reden wel altijd populair blijven. Nieuw zijn vierkante en rechthoekige tafels waarvan de hoeken aangenaam afgerond zijn. Het ideale compromis voor wie toch liever een rechthoek verkiest, maar zich niet langer wil stoten aan scherpe hoeken.

… en op een ronde paddenstoel!

Ronde poefjes in de vorm van paddenstoelen of op grappige pootjes brengen een glimlach op ons gezicht, en hebben dus nog een streepje voor, zeker wanneer ze bekleed zijn met wollig bouclé. Het paddenstoel-thema duikt trouwens ook in de categorie verlichting op, naast hangende bollampen of bolvormige spots die zo uit de seventies lijken te komen.

Zin om ronde vormen in huis te halen voor een zachte prijs? Hier zijn 10 budget-toppers!

Teddy fauteuil Teddy fauteuil € 149 – Xenos Shop het hier Rotan loungestoel Rotan loungestoel € 127,98 – Jysk Shop het hier Low dining chair Low dining chair € 89,99 – Ikea Shop het hier Rek met rondingen Rek met rondingen € 129 – Maisons du Monde Shop het hier Ovale salontafel Ovale salontafel € 65 – Kwantum Shop het hier Lamp met bollen Lamp met bollen € 80 – Kwantum Shop het hier Paddenstoel poef Paddenstoel poef € 29,99 – Xenos Shop het hier Mand met rondjes Mand met rondjes € 24,99 – H&M Home Shop het hier Rond vloerkleed Rond vloerkleed € 84,99 – TrendCarpet Shop het hier Paddenstoel lamp Paddenstoel lamp € 99,99 – Maisons du Monde Shop het hier

