Snoeien is bloeien: dit doe je in februari

Wat je nu goed snoeit, bloeit straks nog rijkelijker en langer door of verrast je met een extra bloei! Daarom: een handig overzichtje van wat je deze maand in je tuin allemaal onder handen moet nemen…

3 x genieten

Het lentegevoel van sneeuwklokjes & co

© Getty Images

De eerste sneeuwklokjes zijn er! Het zijn niet de goedkoopste bolletjes – wist je bijvoorbeeld dat verzamelaars tot duizenden euro’s over hebben om één bolletje van een zeldzame soort op de kop te tikken? Graag wat meer kleur? Ook krokussen, winteririssen en winterakoniet beginnen nu te bloeien.

Het frisse groen van bladhoudende struiken

© Getty Images

De naam ‘wintergroen’ of ‘bladhoudend’ verklapt zegt het al: deze struiken, bomen of planten behouden hun blad in de winter, in tegenstelling met loofbomen en struiken die hun blad verliezen. Pas ze toe op muren of als hagen, en ze bieden het hele jaar door structuur en kleur aan je tuin.

De vrolijke kleur van citroenen

© Getty Images

Heb je je een citroen- of sinaasappelboompje in pot aangeschaft, dan kun je nu een portie vitamine plukken. Check eerst of de schil wat meegeeft, dan is de vrucht pluk-klaar, of wacht gewoon tot ze afvalt…

8 x nu doen

Clematis knippen

Knip clematissen die vorige zomer bloeiden, tot 30 cm van de grond af. Fatsoeneer de uitgebloeide winterclematis.

Fuchsia snoeien

Knip de belletjesplant tot ongeveer 10 centimeter boven de grond af. Hierdoor krijg je een compacte plant met veel nieuwe scheuten en bloemen.

Rode kornoelje snoeien

Cornus sanguinea knip je elke 2 jaar tot 5 à 10 cm boven de grond af. Zo krijg je veel mooie, rechte, felrode twijgen… echte blikvangers in je wintertuin!

Oleander snoeien

Wordt je oleander te groot? Snoei de uitgebloeide takken tot de helft terug. Haal gerust een grotere tak in het hart weg, voor meer licht. Top alle andere met 3 à 5 cm (of meer) in. Was na het snoeien je handen.

Citrussen snoeien

Door te snoeien kun je de bolronde kroon van citrusplanten mooi in vorm houden, en tegelijk zorg je ervoor dat er voldoende licht bij alle takken komt. Hou 5 tot 6 hoofdtakken over, met telkens 4 of 5 zijtakken. Kort die in tot 50 cm.

Hazelaar snoeien

Als je je hazelaar nog niet in augustus hebt gesnoeid, dan kan het ook nu nog. Hou je graag zicht op de stam(men), knip dan alle jonge twijgen die uit de grond schieten weg. Wil je graag een struikvorm, of mooie rechte wilgentakken voor vlechtwerk, laat ze dan staan. Na 3 tot 5 jaar ‘oogst’ je prachtige rechte takken.

Klimop knippen

Knip elk jaar na de bloei een paar dikke klimoptakken tot tegen de stam af, zo vermijd je de vorming van een dikke mat. Met de takken maak je een mooie groene krans.

Snoei altijd met scherp materiaal! Een scherpe snijwond heelt sneller en beter, rafelige eindjes zijn vatbaarder voor infecties.

Rozen snoeien: zo doe je het Struikrozen: hou 3 tot 4 twijgen over, mooi over de plant verdeeld, en knip alle andere tot tegen de grond af. Knip de overblijvende twijgen boven de derde of vierde naar buiten wijzende knop af (ca. 20 cm). Stamrozen: snoei je op dezelfde manier als struikrozen, maar dan vanaf de stam. Klimrozen: hou 4 à 5 hoofdtakken over en knip de andere, de oudste, tot tegen de grond af. Snoei alle zijtakken terug tot op 4 à 5 knoppen. Bodembedekkende rozen: zet ze elke 3 jaar met de bosmaaier of heggenschaar tot 10 cm van de grond af.

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!