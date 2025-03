SOS Dierenarts: “Hoe bereid ik mijn hond voor op de komst van mijn baby?”

Annelies: “Ik ben zwanger en wij hebben een ouder hondje in huis. Hoe kan ik hem voorbereiden op de komst van de baby?”

Je hond voorbereiden

Gedragsdierenarts Ilse Rediers: “Alles wat nieuw is, kan een hond stress bezorgen. Let op mogelijke stress-signalen zoals geeuwen, hijgen, slikken of smakken, bibberen, zich uitschudden, janken, piepen, blaffen, nerveus rondlopen… Gelukkig kun je je hond op verschillende manieren voorbereiden op de nieuwe leefsituatie.

Komt het park of het wiegje in de woonkamer te staan? Zet dit dan al enkele weken op voorhand op de gekozen plek klaar, leg er af en toe je gsm in en laat babygeluidjes afspelen. Zo leert je hond die geluiden kennen. Speel intussen ook met hem of geef ’m iets om te kauwen, zodat hij een positief gevoel krijgt bij de geluiden. Is de baby geboren, maar nog niet thuis? Leg dan ook eens een gebruikte pamper in het bedje, zodat hij aan nieuwe geuren kan wennen.”

Als de baby er is

Ilse: “Eens de baby thuis is, is het belangrijk om de hond genoeg aandacht te geven, zodat hij zich niet achtergesteld gaat voelen. Ben jij met de baby bezig, dan kan je partner z’n aandacht richten op de hond, of omgekeerd.

En zit je rustig met je baby in de zetel, dan mag je de hond – zolang het veilig blijft – er bij laten. Bij de minste twijfel leg je de baby even in zijn wiegje en neem je je hond even mee naar een andere kamer of naar buiten.”

ILSE REDIERS is gedragsdierenarts, heeft haar eigen gedragspraktijk BehiVet, en geeft geregeld lezingen en opleidingen. Ze is ook auteur van het boek ‘Een vlekkeloos hondenleven’.

