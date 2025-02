Peach: dé trendkleur voor je interieur

Zin in een nieuw kleurtje op je muren of in je interieur? Iets fris dat toch ook warm aanvoelt? Iets zoets, maar zeker niet flets? Probeer eens een vleugje perzik, de pasteltint van nu, en letterlijk eentje mét pit!

‘Peach fuzz’ was de Pantone -trendkleur voor 2024, maar is nog lang niet uitgewerkt. Integendeel, perziktinten worden steeds populairder. Waardoor komt dat? vroegen we aan kleurspecialiste Hilde Francq van Francq Colors Trend Studio… “Perziktinten hebben de vrolijkheid van oranje maar tegelijk ook de zachtheid van roze, wat ze subtieler maakt dan intens oranje”, vertelt kleurspecialiste Hilde Francq. “Evengoed hebben ze dat positieve effect op ons gemoed: ze stralen vriendelijkheid en nodigen uit tot verbinding.” Concreet? Als je peach in een ruimte toepast, wordt die instant gezelliger en maakt het mensen toegankelijker, opener. Geen wonder dat perziktinten zo populair zijn.

Peach als basistint in huis

Kleurspecialiste Hilde Francq: “Zachtoranje of perzikkleur kan een prachtige basistint zijn die warmte en zachtheid toevoegt aan je interieur zonder dat het té intens wordt. En het kan in elke woonstijl toegepast worden. Een licht en sober Scandinavisch interieur? Wat koeler perzik dat behalve een vleugje roze ook wat grijs bevat, is ideaal! In een gezellige huiselijkere stijl passen warme perziktinten die een vleugje geel of goud bevatten.”

Verrassend! Schilder in plaats van de muren het plafond eens in zacht perzik. Dat geeft de ruimte een warm en subtiel omhullend karakter. Vooral in lichte kamers met een neutrale basis werkt dit prachtig.

Peach in harmonie…

Kleurspecialiste Hilde Francq: “Perzikkleur is ongelooflijk veelzijdig en kan zowel zachte harmonie als pittig contrast creëren. Wil je het graag zacht houden, zonder dat het té ‘pastellerig’ wordt? Combineer perzik met neutrals (zand, taupe, gebroken wit, warm grijs…), met fris licht blauwgrijs of grijsgroen, met warm karamel of terracotta of – voor een elegant geheel – met diepere tinten zoals vergrijsd olijfgroen of rokerig mauve.”

© Verf-Plaza

… of peach met contrast

Kleurspecialiste Hilde Francq: “Perzik combineert ook prachtig met intensere kleuren die leven in de ruimte brengen. Samen met koningsblauw creëer je een sterk en luxueus contrast. Met smaragdgroen zet je er een rijke, aardse kleur bij, wat fris en stijlvol oogt. Met mosterdgeel erbij voeg je een warm accent toe dat speels en retro aanvoelt. En met diep bordeaux voeg je warmte en elegantie toe zonder dat het ‘botst’.”

Verrassend! Verf de zijkanten van een trap of de onderkanten van treden perzikkleurig voor een subtiele touch. Of schilder de binnenkant van kasten of laden in de kleur.

10 toppers in peach

Papieren hanglamp van Hay Papieren hanglamp van Hay € 139 – fonQ Shop het hier 12-delige porseleinen serviesset 12-delige porseleinen serviesset € 119 – Westwing Shop het hier Poster N. Atelier van Poster & Frame Poster N. Atelier van Poster & Frame € 129 – H&M Home Shop het hier Metalen bijzettafel van Richmond Interiors Metalen bijzettafel van Richmond Interiors € 138 – Sohome Shop het hier Gedroogde Lagurus-pluimpjes Gedroogde Lagurus-pluimpjes € 16,25 – AVA Shop het hier Glazen kandelaar van Urban Nature Culture Glazen kandelaar van Urban Nature Culture € 24,95 – De Bijenkorf Shop het hier Spiegel met perzikkleurige lijst Spiegel met perzikkleurige lijst € 126,95 – De Bijenkorf Shop het hier Tafellampje van Leitmotiv Tafellampje van Leitmotiv € 106,95 – fonQ Shop het hier Jacquard kussen Jacquard kussen € 49,99 – Sissy Boy Shop het hier Wekker ‘Gummy’ van Karlsson Wekker ‘Gummy’ van Karlsson € 34,95 – The Little Green Bag Shop het hier

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!