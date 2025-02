Een verzameling aanleggen én mooi uitstallen: zo doe je dat

Of je nu unieke objecten of vintage portretten verzamelt, het is niet altijd makkelijk om ze op een mooie manier uit te stallen. Daarom gingen wij te rade bij fervente verzamelaar en expert ter zake Dirk Burssens.

Tips om een mooie verzameling aan te leggen

Een goede verzameling draait niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Heb je een onderwerp dat je graag verzamelt? Ga dan altijd op zoek naar voorwerpen die nét iets beter, mooier of specialer zijn dan wat je al hebt. Volg altijd je buikgevoel. Maak van je verzameling een weerspiegeling van jouw persoonlijkheid. Als een object je aanspreekt en je voelt dat het in je interieur past, ga ervoor! De stijlperiode, waarde of zelfs goede smaak zijn dan uiteindelijk maar bijzaak. Wees niet bang om spullen die niet meer in je verzameling passen, te verkopen. Je maakt er wellicht een andere verzamelaar blij mee, en je eigen collectie wordt er alleen maar sterker van.

© Ann De Wulf

Tips om al je objecten tot hun recht te laten komen

Plaats je spullen niet kriskras in de kamer, maar groepeer ze in ministillevens. Ga daarbij steeds op zoek naar een rode draad die de objecten verbindt, zoals een thema (bijv. vogels), kleur, materiaal… Heb je grotere verzamelobjecten, zoals portretten? Verspreid ze dan over de verschillende ruimtes in huis: zo creëer je een gevoel van eenheid in je interieur. Verhang of verplaats de voorwerpen regelmatig. Door af en toe nieuwe opstellingen te maken, hou je je interieur boeiend. Is je verzameling te groot om alles uit te stallen? Geen probleem! Doe zoals in een museum: berg gewoon een deel van je collectie op en wissel de voorwerpen na een tijdje om. Laat je hierbij bijvoorbeeld leiden door de sfeer van de seizoenen om jeinterieur steeds een andere uitstraling te geven.

© Ann De Wulf

Tekst: Tine Verdickt

