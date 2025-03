Groeten uit Zweden: “Hét debat in de Zweedse media ging over een vormeloze mama-jas”

Wie is Sara? 44, getrouwd met Phil en mama van twee karaktervolle kids, Elias (16) en Stina (14). Ze ruilden hun Hasseltse stadswoning in voor het lagom leven in Småland, Zweden.

Er is nog steeds oorlog in Oekraïne, Trump doet de ene vreemde uitspraak na de andere en er vindt elke dag wel ergens een schietpartij plaats. Maar hét gesprek in Zweden ging over een lange, praktische, maar ietwat vormeloze mummiejas die erg populair blijkt te zijn bij jonge mama’s. Het debat over de zogenaamde ‘Mammakorvar’, vrij vertaald als ‘mamaworsten’ werd niet enkel in de krant en op de radio gevoerd, maar ook op straat. Het deed me denken: is fashion belangrijker dan function?

De beste jas ooit!

Ik mag dan wel geen jonge mama meer zijn die uren in de kou op een bankje bij de speeltuin slijt, hier in Zweden heb ik functionele kledij écht omarmd. Het zal je dus niet verbazen dat ik zelf al een drietal jaar trotse eigenaar ben van deze omstreden jas. En ik moet eerlijk zijn: het is de beste aankoop die ik in jaren deed! Nooit meer koude benen of billen, ook niet als je je onderweg even op een bankje neervlijt.

Dat deze eerder vormeloze jas er niet erg stijlvol of elegant uitziet, daar zijn we het allemaal over eens. Daar heb je geen Jani Kazaltzis voor nodig. Je kunt je echter wel afvragen in hoeverre je er steeds als een plaatje bij moet lopen? Welke boodschap draag je hiermee uit? En welk voorbeeld geef je aan je kinderen?

Hier in Zweden heb ik functionele kledij omarmd. Ja, ook ik ben trotse eigenaar van de omstreden, vormeloze jas

Kiezen voor warmte en comfort

Wat anderen denken als ze me voorbij zien lopen in mijn donkerblauwe ‘mamaworst’, wel, dat zal me worst wezen. En ik hoop dat mijn dochter dit ooit opnieuw zal inzien. Terwijl de inhoud van haar garderobe de eerste jaren in Zweden ook drastisch wijzigde van vrolijke kleedjes naar stoere leggings, speelt mode nu ze tiener is weer een belangrijkere rol.

Jeans met lage taille en iets te korte T-shirtjes, het is zelfs bij -10 graden geen enkel probleem. Geen vormeloze, doch warme jas dus voor de dochter. Zij loopt zonder verpinken vrolijk rond in een dun tussenseizoenexemplaar. Na een veelzeggende blik van mijnentwege stopt ze haar muts en handschoenen in haar schooltas voor grote mensen, goed wetend dat ze ze niet zal dragen.

Mijn tienerdochter kiest nu resoluut voor fashion. Maar als ze ooit weer kiest voor comfort, moet dan de modepolitie klaarstaan met een mening?

Ook al blijf ik haar zachtjes aanmoedigen om ook aan haar comfort te denken, toch herken ik deze fase. Ik hoor het mijn eigen mama zelfs nog zeggen ‘dat kan niet gezond zijn, zo een blote buik en rug de hele tijd’. In de fase van op zoek gaan naar je eigen identiteit speelt kledij zo’n belangrijke rol, dat zelfs vriestemperaturen er niet tegenop kunnen. Laat staan wat je moeder ervan vindt.

Maar áls je dan toch – jonge mama of niet – eindelijk durft kiezen voor warmte en comfort, moet de modepolitie dan meteen een mening klaar hebben?

