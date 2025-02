Groeten uit Zweden: “Neen, je mag met je camper in Zweden niet zomaar overal wildkamperen”

In een ander land opnieuw beginnen met je hele gezin: we dromen er misschien allemaal weleens van, maar Sara dééd het gewoon. Hier lees je haar column over het leven met kinderen zoals het is, in Zweden.

Wie is Sara? 44, getrouwd met Phil en mama van twee karaktervolle kids, Elias (16) en Stina (13). Ze ruilden hun Hasseltse stadswoning in voor het lagom leven in Småland, Zweden.

“Mama, kan jij me helpen met studeren?”, vroeg dochter Stina me laatst. “Je gaat het fijn vinden”, lachte ze. “Het gaat over allemansrätten (het allemansrecht)”.

In Zweden is de natuur van iedereen

Mijn dochter, die me door en door kent, weet dat dit een van mijn stokpaardjes is. Het allemansrecht, het recht om vrij te genieten van de natuur, is een privilege dat enkel waardering verdient. Een recht komt met regels en gelukkig is de meest cruciale erg simpel: heb respect voor de natuur en zorg ervoor dat je niets verstoort of beschadigt. Maar hier stopt het niet, en dat is wel belangrijk om te weten, voor elke Zweed, maar ook voor de toerist die het land bezoekt.

We zien heel wat toeristen die, onder het mom van het allemansrecht, hun camper op de mooiste en meest kwetsbare plekjes neerzetten.

Het is niet voor niets dat de Zweedse kinderen hierover leren op school. Wil je het voortbestaan van het gewaardeerde recht niet in het gedrang brengen, dan is het nuttig om je erin te verdiepen.

Nu we hier zelf enkele jaren wonen, zien we namelijk heel wat toeristen die, onder het mom van het allemansrecht, hun camper op de mooiste, maar ook meest kwetsbare plekjes neerzetten. Midden in het bos bijvoorbeeld, of op een onbedekt stuk grond aan de rand van het meer. Magnifiek voor een instagramwaardige foto, maar doorgaans mag het niet. Het delen van die ‘hidden gems’ op sociale media of via bepaalde apps is begrijpelijk, maar het maakt dat anderen hierdoor geïnspireerd raken om hetzelfde te doen.

Geen verwijtend vingertje naar de buitenlandse toeristen, die bedoelen het doorgaans goed. Het probleem ligt voor een stuk ook bij de Zweed, die houdt van positieve boodschappen en het conflict liever uit de weg gaat. Maar diep in het binnenste van de deze modale Zweed ontstaat frustratie. En als gevolg hiervan verbodbordjes, die als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten. Ik begrijp hem wel, de local die graag zijn stukje natuur beschermt. Maar ik begrijp die enthousiaste toerist ook. En ergens onderweg zullen ze elkaar moeten vinden.

Wildkamperen met de camper

Het gaat dus niet om onwil of onbegrip, maar om onwetendheid. Daarom wil ik eenieder die voor de magnifieke kampeerplekjes naar Zweden komt geruststellen. Wildkamperen is toegelaten… met de tent! Kies dus gerust een oogverblindend plekje in de natuur waar je de volgende morgen met een wondermooi uitzicht kunt ontwaken. En geniet ervan! Want dat is net pracht en de kracht van het allemansrecht.

Ook op mini campings heb je prachtige plekjes…

Maar een camper is nu eenmaal geen tent, en daar wringt het schoentje. Voor gemotoriseerde voertuigen gelden andere, strikte regels. Zoals het verbod om op onbedekte bodem in de natuur te rijden. Met je mobilhome in het bos of op onbedekte grond aan het meer kamperen mag dus niet, tenzij het om speciale camperplekken gaat.

Iedereen is welkom, in het bijzonder mensen met campers! Ik deel namelijk de passie van het rondtrekken. Maar kies het juiste plekje om te staan…

Begrijp me niet verkeerd, ik vind het nog steeds heerlijk dat zoveel mensen hun vakantie in Zweden willen doorbrengen. Ik wil ook niets liever dan mensen enthousiasmeren en dit plekje met zoveel mogelijk mensen delen. Wees dus welkom, in het bijzonder misschien zelfs mensen met campers. Ik deel jullie passie om zo vrij als een vogel, Columbus-gewijs, rond te trekken.

Zweden heeft zoveel mooie plekjes waar je wél mag staan, inclusief instagramwaardige views! Op speciale camperplaatsen bijvoorbeeld, of een mini-camping misschien. Zelfs de rustplekken langs de kant van de baan zijn vaak pareltjes, al gaat het hier om een parkeerplek en geen kampeerplek. Geen tafel en stoeltjes uithalen dus, maar die heb je doorgaans niet nodig. De Zweed is vooruitziend. Op de meeste plaatsen vind je goed uitgeruste grill- of picknickplaatsen, gebruik ze en geniet ervan!

Met Stina haar toets ging het gelukkig prima, en ook mijn kennis was hiermee weer opgefrist. Al zat daar ook de recente podcastaflevering over het allemansrecht van The Swedest Thing voor iets tussen. Een aanrader trouwens, voor iedereen die al jaren van Zweden houdt of er voor het eerst op vakantie komt.

Meer verhalen uit Zweden:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!