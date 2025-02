Hoofdredactrice Karen is 49 en gelukkig getrouwd met Koen. Er is bij haar thuis altijd leven in de brouwerij, met haar drie kinderen Oliver, Noor en Anthony, én hond Goemmer.

Bij de schoonheidsspecialiste

Om de zoveel weken breng ik een bezoekje aan Lien. Lien is schoonheidsspecialiste en woont om de hoek. Niet voor een ingewikkelde, exotische gelaatsverzorging, maar mijn nagels, die heb ik graag verzorgd. Steevast een ‘French’. Naturel, want dat vind ik het mooist. Zo’n uurtje bij Lien is voor mij een klein geluksmoment. Terwijl zij met haar kwastje en vijl over mijn nagels strijkt, praten we over het leven. We verschillen ruim een generatie, maar toch was er meteen een klik. Geen van beiden zijn we goed in holle smalltalk over het weer of de laatste roddels, dan zwijgen we liever.

Nee, wij duiken graag in de psyche van de mens, in emoties en relaties… en in boeken met titels als ‘Your Body Keeps the Score’. Want jawel, die band tussen lichaam en geest intrigeert ons allebei. Laatst vertelde Lien enthousiast over een boek dat ze net had gelezen, over gezichtslezen in de Chinese traditionele geneeskunde. Blijkbaar geloven zij dat je aan de hand van rimpeltjes, groefjes en de stand van je wenkbrauwen kunt zien hoe het écht met iemand gaat. Fascinerend!

Zo zou de groei van wenkbrauwen samenhangen met opgekropte woede – en met je lever, want die twee zijn volgens de Chinezen onlosmakelijk verbonden. De uitdrukking ‘er ligt iets op je lever’ blijkt dus niet uit de lucht gegrepen. Het idee dat iemand zijn woede letterlijk boven zijn ogen torst, vond ik fascinerend. Maar er was meer. De huid onder je ogen en je onderlip zouden iets verklappen over je nieren. Verder zijn er rimpels die wijzen op verdriet, verloren liefdes, irritatie, stress en angst. En je kaken? Die vertellen iets over je longen. Volgens de Chinese geneeskunde kun je dus in de spiegel je hele emotionele toestand lezen.

Eenmaal thuis, kon ik het niet laten. Tijdens het avondeten keek ik met nieuwe ogen naar mijn gezin. Had Koen niet wat extra lijntjes gekregen? Was dat daar bij Noortje een stressrimpel? Maar de grootste ontdekking deed ik bij Oliver: hij had precies toch zware wenkbrauwen. Had hij woede opgekropt zonder dat ik het doorhad? Ging het wel goed met school, met z’n vrienden en vriendin? Mijn verbeelding sloeg even op hol.

Dus ik gooide het subtiel op tafel. “Oliver, jij hebt best… zware wenkbrauwen. Ze zijn precies wat gegroeid.” Hij keek op van zijn bord pasta met een blik die ik ken, zo eentje waarbij hij niet begrijpt wat ik zeg, maar dat hij snel zal moeten uitzoeken of hij dekking moet zoeken. “Euh… dank je?” “Ik bedoel,” ging ik verder, “in de Chinese geneeskunde zeggen ze dat zware wenkbrauwen wijzen op opgekropte woede.”

Oliver, van nature een open boek, hoorde het in Keulen donderen. Noortje, onze dochter met een snelle, pragmatische geest en een scherp gevoel voor humor, moest geen seconde nadenken. “Ach,” zei ze luchtig, “ik zal die lange wenkbrauwen van hem eens met een pincet uittrekken en meteen mijn eigen stress en frustratie kwijtspelen.” Probleem opgelost aan onze tafel. Volgens de Chinese geneeskunde én de westerse logica.

