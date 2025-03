Hoofdredactrice Karen is 49 en gelukkig getrouwd met Koen. Er is bij haar thuis altijd leven in de brouwerij, met haar drie kinderen Oliver, Noor en Anthony, én hond Goemmer.

Aandeel x en aandeel y

Daar zaten ze, de mannelijke collega’s, onder de middag in de kantine, met serieuze gezichten over de ‘Trends Beleggers Challenge’ te debatteren. Trends, een zustermerk van ons, organiseert een grote beurscompetitie waarin je ‘kunt doen alsof je aandelen koopt’. Om te oefenen. Wie na een paar weken de meeste winst maakt, mag zich de winnaar noemen van 10.000 euro. En dat zorgt voor heel wat animo over ‘aandeel x’ en ‘aandeel y’.

Ik ken er niet zoveel van, dus had ook niet echt een mening over die ‘x’ en ‘y’, maar ik was wel zo intens aan het luisteren dat mijn soep koud werd. Gesprekken over beleggen, dat brengt me immers dichter bij mijn papa zaliger. Hij was een échte belegger, niet zo eentje die zijn hele kapitaal aan een gokje waagde, maar een bedachtzame, strategische denker. Voor de lange termijn, altijd. Net zoals mijn nonkel. Aandelen waren tussen die twee broers het favoriete gespreksonderwerp, na voetbal en ‘de familie’.

En plots dacht ik: misschien moet ik dat ook eens proberen. Dochter van je vader, nietwaar? Bovendien, het kon nooit kwaad om iets meer over beleggen en financiën te leren. Tegenwoordig moet je sowieso financieel meer op jezelf rekenen, met minder bankkantoren en al helemaal geen vaste financiële adviseur meer die je uitlegt waar je best je spaarcenten parkeert. Vroeger konden Koen en ik altijd terecht bij mijn papa als we twijfelden over een lening of belegging. Nu hij er niet meer is, wil ik het zelf toch ook beter kunnen begrijpen.

Ik klopte even aan bij collega Danny Reweghs, een échte beursexpert bij Trends. Hij doet me een beetje aan papa denken: even bedachtzaam, met een rustige glimlach. Danny moedigde me meteen aan om mee te doen. “Wist je dat vrouwen eigenlijk betere beleggers zijn, Karen?”, vroeg hij. Blijkbaar bewijzen verschillende studies dat vrouwen minder impulsieve beslissingen nemen over de beurs en laten we ons minder leiden door emoties. Interessant!

En ergens klonk het ook wel logisch voor mij: mijn papa had zijn financieel instinct niet van zijn vader, maar van zijn moeder. Mijn grootmoeder was een kei in budgetteren, wat ook wel moest, met zes kinderen in een arbeidersgezin. Ze ging ook ‘verdieren’ – een term die ik als kind al snel leerde: de prijs van een huis opjagen tijdens een openbare verkoop en zo een deeltje van de winst opstrijken. Ook mijn andere grootmoeder was degene die strak het gezinsbudget beheerde.

Geen twijfel mogelijk: het financiële DNA in onze familie zat minstens zoveel bij de vrouwen als bij de mannen. Met die wetenschap kon ik niet anders dan me inschrijven voor de ‘Trends Beleggers Challenge’. Ik vind het erg spannend… benieuwd of ik straks ook zo vurig over aandelen babbel tijdens de lunchpauze. Koen is vooral heel blij dat het niet met echt geld is, want eerlijk? Ik moet nog wat oefenen voor ik mezelf op de échte beurs stort. Wil je je ook wagen aan de ‘Trends Beleggers Challenge’ en Karens financiële capriolen volgen? Schrijf je dan in via beleggerschallenge.be.

