Vijf trotse baasjes vertellen over hun schattige seniorhondjes

Deze besjes van beestjes zijn in mensenjaren (hoog)bejaard en hun schattige snoet wordt almaar grijzer, maar dat maakt deze hondjes nog méér aaibaar!

Van honden- naar mensenjaren Tot enige tijd geleden bestond er een simpel trucje om te berekenen hoe oud je hond is in mensenjaren: de hondenleeftijd vermenigvuldigen met 7. Maar onderzoekers van de University of California San Diego School of Medicine zijn met een andere berekening op de proppen gekomen, die nauwkeuriger zou zijn: het eerste jaar van een middelgrote hond telt voor 15 mensenjaren, het tweede levensjaar telt voor 9 mensenjaren, en daarna komen er per hondenjaar telkens 5 mensenjaren bij. Als je beestje dus 11 hondenjaren op de teller heeft, dan is hij in mensenjaren 69 jaar oud (15 + 9 + 9 x 5). Je hond wordt ‘senior’ genoemd vanaf zeven hondenjaren.

Nailah – 69 jaar in mensenjaren

• Geboren op: 3 maart 2014, officieel bijna 11 hondenjaren

• Ras: ruwharige jack russell

• Karakter: gehoorzaam – Nailah werd ooit vierde op een wedstrijd ‘gehoorzaamheid’ met 800 gehoorzame (of ongehoorzame) honden – en heel speels. Niet voor niets is het meest gebruikte bevel: ‘Nailah, douche!’

Nog kerngezond

Baasje Carine (62): “Nailah waggelt een beetje meer en heeft wat tanden verloren, maar voor de rest heeft ze geen kwaaltjes. Elke zes maanden gaat ze naar de osteopaat om te kijken of er iets geblokkeerd zit, maar voorlopig is ze nog kerngezond. Onlangs dacht ik tijdens een wandeling dat ze niet meer meekon. Bleek dat ze de snoepjes in mijn achterzak geroken had!

Nailah was drie maanden toen ze bij mij kwam. Het was liefde op het eerste gezicht. En die liefde is niet gaan liggen. Waar ik ben, is Nailah. Ga ik naar het toilet, dan gaat ze mee. Ga ik douchen, dan ligt ze op de grond. Ze kan ook jaloers zijn als ik andere mensen aandacht geef. Zeker als het over mannen gaat: ze heeft het niet voor jongens. Geen wonder dat ik geen partner heb!”

Guilty pleasure

“Nailah is zot van kaas en rookworst. Een bijna-zeventiger mag zich ook eens laten verwennen, hè?”

Snoepie – 84 jaar in mensenjaren

• Geboren op: 3 augustus 2011, bijna 14 officiële hondenjaren

• Ras: teckel

• Karakter: koppig – nee is nee –, aanhankelijk en speels

Uit Hongarije

Baasje Daniëlle (52): “De echte naam van Snoepie is eigenlijk ‘Snùpy’. Hij komt uit Hongarije, waar ik helemaal verliefd op ’m werd tijdens een bezoek aan de meter van mijn tweeling. Twee weken later kreeg hij niet alleen een plekje in mijn hart, maar ook in ons huis.”

Ouder en grijzer

“Ik zeg altijd dat Snoepie een puppy is die niet beseft dat hij een senior is. Hij is heel actief en speels, huppelt en rent als een jonge pup. Hij is wel aanhankelijker geworden dan vroeger. En zijn pels is ook veranderd: vroeger moest ik een fietslampje rond zijn nek doen als hij ging plassen in de tuin, omdat ik hem anders niet kon zien. Vandaag bestaat hij uit vijftig tinten grijs. Het begon op zijn rug, daarna zijn baard en zo trok de kleur verder weg uit hem.

We doen er alles aan om Snoepie een fijne oude dag te geven. Brokken krijgt hij niet meer, wel gestoomde groenten zoals pompoen, wortel en courgette. Zoals de kinderen. (lacht) Wandelen deed hij vroeger graag, maar vandaag beslist hij zelf – koppig als hij is – wanneer het genoeg is. Het meest geniet hij van in de auto zitten met de raampjes open. Met een dekentje rond hem, aan zestig per uur door de ruiten kijken. Zalig vindt hij dat.”

pepper – 89 jaar in mensenjaren

• Geboren op: 6 september 2010 – 15 hondenjaren in het komende jaar

• Ras: chihuahua

• Karakter: helemaal niet agressief, maar kan wel haar grenzen stellen naar andere honden toe

Onafscheidelijk

Baasje Isabelle (44): “Pepper is na een inbeslagname in het asiel terechtgekomen. Ze zat vol vlooien, kale plekken en had lang zonder eten gezeten. Ik ging met mijn dochter vaak met honden uit het asiel wandelen en toen zij Pepper zag, was ze verkocht. Pepper is nu vijf jaar bij ons, en we zijn onafscheidelijk.

Er is niemand die mij zo goed kent als Pepper. Ze doet altijd wat ik nodig heb. Ben ik nerveus, dan houdt ze afstand. Ben ik verdrietig, dan zoekt ze toenadering. Toen mijn broer stierf, week ze niet van mijn zijde. Ik in de zetel en zij met haar hoofdje in mijn nek. Dat was zo ongelooflijk troostend.

Bij de dierenarts is ze de oudste chihuahua, maar het gaat eigenlijk heel goed met haar. Ze heeft wel hartproblemen, wat typisch is voor het ras, maar daar krijgt ze pilletjes voor. Ik heb even gedacht om een tweede hond in huis te halen, maar de dierenarts zei dat dat te druk zou zijn voor Pepper, dus deed ik het niet.”

Lava – 94 jaar in mensenjaren

• Geboren op: 7 juli 2009, officieel bijna 16 hondenjaren

• Ras: labrador x bordercollie; de mama van Lava is ooit uitgebroken en zwanger teruggekomen…

• Karakter: introvert voor anderen, superaanhankelijk naar baasje Daisy toe

Kapoen

Baasje Daisy (40): “Vroeger was Lava een kapoen. Hij heeft ontelbaar veel handtassen en schoenen kapotgebeten, plinten van de muren gehaald en zelfs een put in onze houten vloer gegraven. Vandaag zijn die kwajongensstreken gelukkig voorbij. Behalve als hij een kat ziet: dan durft hij nog eens te denken dat hij een pup is.

Lava heeft last van zijn heupen en achterpoten, ziet en hoort niet meer goed en is incontinent. Mijn dochtertje is net uit de luiers, nu is het zijn tijd geworden. Hij is ook heel mager geworden, omdat al zijn spieren weg zijn, net als bij oudere mensen. ‘Je gaat er nooit meer een dikke hond van kunnen maken’, zegt de dierenarts.

Toen ik Lava voor het eerst zag, verstopte hij zich achter de bloempotten. Ook al was zijn broertje enthousiaster, ik wist meteen dat ik Lava wilde. Hij is al vijftien jaar mijn beste vriend. Hij was er bij moeilijke momenten, stond op de aankondiging van onze zwangerschap en bij de eerste stapjes van onze dochter. Ik kan alleen maar hopen dat hij er nog wat jaren bij doet.”



Noot van de redactie: Helaas is Lava niet lang na de fotoshoot onverwacht gestorven. Hij wordt erg gemist door zijn familie.

Boris – 133 jaar in mensenjaren

• Geboren op: onbekend, wegens inbeslagname, waarschijnlijk rond de 18 jaar in hondenjaren

• Ras: Russische toyterriër

• Karakter: vroeger kon hij niet om met aandacht, nu kan hij er niet genoeg van krijgen. Je mag pas stoppen met aaien als hij het zegt!

Bibberend in een hoekje

Baasje Nathalie (45): “Acht jaar geleden hebben we Boris geadopteerd uit een asiel in Sint-Truiden. Hij kwam uit een inbeslag-name waarbij tientallen honden en katten gered werden, allemaal verwaarloosde rasdieren. Ik had toen al twee Russische toy-terriërs en wilde Boris een gouden mandje geven. Ik zal nooit vergeten hoe hij eraan toe was toen ik hem voor het eerst zag: angstig, bibberend in een hoekje.

De dierenarts geloofde ons niet toen we zeiden dat het asiel hem acht jaar schatte. ‘Doe er maar een paar jaar bij’, zei hij. Dit jaar vieren we zijn negentiende verjaardag, dik acht jaar meer dan de gemiddelde maximumleeftijd van het ras. Fysiek is Boris nog behoorlijk goed, maar mentaal takelt hij af. Hij krijgt medicijnen tegen dementie om zijn angstige periodes te beperken.

Vroeger was Boris gek op wandelen en liep hij zonder problemen twaalf kilometer. Nu geniet hij ervan gedragen te worden. Of gezellig onderaan in de buggy van mijn dochter ingeduffeld wat te liggen soezen.”

Foto’s: Ann De Wulf

