Heb jij vragen over de menopauze? Stel ze hier en wie weet beantwoorden we ze in onze gloednieuwe podcast

Omdat wij het bij Libelle belangrijk vinden om de (peri)menopauze bespreekbaar te maken, lanceren wij binnenkort twee podcast-afleveringen over het onderwerp. En jij kan aan die podcast meewerken. Hoe? Je leest het hier!

Heb jij vragen over de menopauze?

In onze eerste aflevering bespreken we de link tussen de (peri)menopauze en ons gewicht, in de tweede leggen we de focus op mentale gezondheid tijdens deze levensfase. Heb je een vraag over een van deze twee thema’s? Stuur ze hieronder door, en wie weet bekijken wij ze tijdens de podcast met onze experts. Start je bericht met je naam en leeftijd. Jouw bericht kan bijvoorbeeld zijn: ‘Mijn naam is Annelies en ik ben 48. Sinds ik in de perimenopauze zit, sluipen de kilo’s erbij zonder dat ik meer eet. Kan ik hier iets aan doen?’

Vul zeker je e-mailadres in zodat we je kunnen contacteren wanneer we jouw fragment gebruiken.