5 goede redenen om méér te fietsen… met je Gazelle Cabby e-bike!

Twee kids, je boodschappen voor de hele week of die extra tas: achterop kan alles op je Cabby e-bike! Minder met de auto, meer met de fiets: met deze longtail e-bike van Gazelle wordt het een plezier.

1. Boodschappen doen met je Cabby e-bike? Dankzij het slimme MIK-systeem klik je in een handomdraai allerlei accessoires op de dragers. Kratje vanvoor, twee vanachter: geen probleem! Je boodschappen voor de hele week neem je vlot mee. Op stap met de kids? Dan is de drager zo omgetoverd in een of twee zitjes. Achterop kan alles!

2. De kids naar de crèche of school brengen? Op de longtail Cabby e-bike passen achteraan twee fietsstoeltjes of zitten grotere kinderen comfortabel én beschermd dankzij het rugkussen en de safety bar. Door de jasbeschermer op het achterwiel zijn kinderhandjes en-voetjes veilig. Met de dubbele pootstandaard zet je je kinderen vlot op hun plekje, zonder dat je fiets omvalt. Vertrekken? De standaard gaat er soepel af en dankzij de handige instap kan je vlot wegrijden. En o ja, boekentasjes en turnzakken passen vlot in de krat of mand aan de voorkant!

3. Achterop kan alles… Wordt dat niet zwaar trappen? Nee hoor: dit is een e-bike waarmee je vlot een helling op fietst. De krachtige Bosch motor met 85 Nm koppel zorgt voor soepele ondersteuning. Voor de accu kan je kiezen uit drie versies: 400, 545 en 800 wattuur. Hoe hoger de capaciteit, hoe groter de actieradius, zodat je langer kan rijden zonder dat je tussentijds moet opladen.

4. Kiezen voor de fiets maakt écht verschil. Niet alleen omdat er minder auto’s rondrijden, maar ook omdat de Cabby e-bike is ontworpen met duurzame onderdelen van gerecyclede materialen. En eerlijk? Het is gewoon fijn: geen gedoe met files en parkeerplaatsen, wel de wind in je haren en trappen maar!

5. Wat als ie gepikt wordt? Aan een e-bike hangt nu eenmaal een stevig prijskaartje. Gelukkig is je Cabby e-bike slim beveiligd tegen diefstal met een ingebouwde module die je fiets bij diefstal traceerbaar maakt via gps. Dit is zichtbaar op het frame, wat dieven afschrikt! Wordt je fiets toch verplaatst zonder jouw medeweten, dan krijg je meteen een bericht en kan je de diefstal melden in de Gazelle Connect-app. Na een druk op de knop komt een professioneel opsporingsteam direct in actie. Bij je nieuwe Cabby zijn de diefstalverzekering en opsporingsdienst standaard één jaar inbegrepen.

Iets voor jou?



Meer fietsen maakt de wereld mooier, vinden ze bij het Nederlandse fietsenmerk Koninklijke Gazelle en daarom is deze Cabby e-bike ontworpen. Meer weten? Klik dan hier.