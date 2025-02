Besparen op energie? Dat doe je met de ENGIE Smart App!

“Besparen start bij inzicht”, zegt Sarah Knaepen (42), die samen met haar zoon in Sint-Truiden woont. Ze volgt met de ENGIE Smart App haar energieverbruik op de voet op. Zo kent ze haar dagelijkse kosten voor elektriciteit en aardgas. “Voor mij geen onaangename verrassingen meer.”

Sarah Knaepen

Toen ze twee jaar geleden verhuisde en haar energiecontract van haar oude woning opzegde, kreeg Sarah een gepeperde afrekening in de bus. “Het was de periode dat de energieprijzen door het dak gingen, en ik moest meer dan 5000 euro opleggen. Bovenop de voorschotten die ik al had betaald”, vertelt ze. “Een koude douche. Ik ben toen nauwgezet prijzen en leveranciers gaan vergelijken. Ik koos voor ENGIE en heb meteen de gratis Smart App geïnstalleerd.”

Want met die app kan Sarah haar energieverbruik dagelijks volgen. Ze checkt er heel gemakkelijk en snel hoeveel gas en elektriciteit ze heeft verbruikt en hoeveel dat haar kost. “Ik krijg spontaan advies om mijn voorschot aan te passen aan mijn werkelijke verbruik. Heel handig, want zo sta ik nooit meer voor onaangename verrassingen bij de jaarafrekening.”

Per maand, per dag, zelfs per uur

De ENGIE Smart App is helemaal niet moeilijk in gebruik. Een snelle check op je startscherm vertelt je wat je moet weten. Je kan dan nog dieper in de grafieken duiken voor meer details over het verbruik. Zo is de app dé manier om je verbruik en je factuur op te volgen.

Sarah heeft een digitale meter in huis en haar verbruik staat volledig automatisch in de app. Een maandelijks overzicht, per dag, tot op het uur of zelfs per minuut, dat kiest ze gewoon zelf. “Als mijn zoon weer eens de verwarming heeft laten opstaan, dan zie ik dat”, lacht Sarah. “Ik heb ons nieuwe huis eerst wat moeten leren kennen, dus ook voor mijn energieverbruik was het een nieuw begin. Dankzij de app kan ik pieken in het verbruik opvolgen, zo weet ik dat het voordeliger is om met een elektrisch vuurtje ’s ochtends de badkamer te verwarmen dan de centrale verwarming op te zetten. Ook de sluimerverbruikers ken ik daardoor goed. Een tweede diepvriezer die we gebruikten maar eigenlijk niet nodig hadden, heb ik uitgeschakeld. Dat bespaart ons ook alweer wat.”

Ook voor analoge meters

Heb jij nog een analoge meter? Ook jou helpt de ENGIE Smart App te besparen. Je jaarverbruik staat automatisch in de app, maar je doet er goed aan zelf regelmatig je meterstanden in de app in te geven. Zo krijg je meer details over je verbruik en je kosten, en heb je meer controle over jouw energiefactuur.”

Controle over je verbruik én factuur

De ENGIE Smart App is dé manier om je verbruik en je factuur op te volgen. Want:



1. Je weet exact hoeveel je verbruikt via duidelijke grafieken in kWh en euro.



2. Je krijgt spontaan advies over je voorschot. Je past het aan wanneer je wil.



3. Je krijgt maandelijks een gepersonaliseerd rapport waar je je verbruik en kosten kan vergelijken met de vorige maand en zelfs het jaar ervoor. Goed voor je portemonnee en voor minder CO 2 .

