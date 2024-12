Dag & Bedankt: Combineer landelijke charme met moderne efficiëntie zoals te zien in de keuken van Meerhout

Het programma ‘Dag & Bedankt’ en IKEA slaan de handen in elkaar voor enkele spectaculaire make-overs. In dit gloednieuwe interieurprogramma werken nestverlaters samen met interieurexperts om een kamer of ruimte uit hun ouderlijke huis een indrukwekkende upgrade te geven, als bedankje voor hun ouders. Het nieuwste make-overproject bevindt zich in Meerhout.

Het gloednieuwe woonprogramma ‘Dag & Bedankt’ is elke donderdag te zien bij VTM en ook op VTM GO. Het geheime wapen dat elke kamer wat extra creativiteit kan inblazen? IKEA! Al jarenlang staat IKEA met haar brede aanbod aan meubels en woonaccessoires garant voor een perfecte combinatie van stijl, comfort en betaalbaarheid. Benieuwd hoe je jouw eigen keuken net zo mooi maakt als die in Meerhout? Ontdek dan hieronder welke items de interieurarchitect koos om er een keuken te creëren die zowel landelijk als modern is . Want dankzij IKEA wordt echt élke stijl een eitje. En met een beetje verbeelding is alles mogelijk!

Shop hier alle meubels en accessoires van IKEA die gebruikt worden in de keuken van Meerhout.

Meerhout: De versmelting van landelijke charme en moderne efficiëntie

Versleten kasten worden in de keuken van Meerhout zonder aarzelen vervangen door op maat gemaakte houten exemplaren, afgewerkt met elegante ijzeren handgrepen. Een ruim kookeiland met robuust stenen werkblad biedt zowel praktische werkruimte als een gezellige plek met landelijke uitstraling om samen te komen. De METOD-keuken van IKEA biedt alles wat je verwacht van een keuken en dat tegen een onklopbare prijs.

Shop hier alle meubels en accessoires van IKEA die gebruikt werden in de keuken van Meerhout.

Ook moderne inbouwapparaten worden naadloos geïntegreerd. Leuk detail? De schuiven lichten op wanneer je ze opent. De open planken en hangende HULTARP-pottenrekken zorgen dan weer voor een huiselijke sfeer. Hang er enkele leuke pannen aan zoals deze FINMAT-kookpot en -koekenpan en je creëert bovendien meteen een landelijke vibe. Ons favoriete detail? De bordjes aan de muur en de gezellige zitbank!

De NORRARYD-eetkamerstoel heeft een landelijk design, maar krijgt toch een moderne twist dankzij de zwarte kleur. Ook deTOLLSJÖN-keukenkraan straalt dankzij haar design in combinatie met de zwarte kleur zowel gezellige landelijkheid als moderne efficiëntie uit. Het eindresultaat? Een uitnodigende, functionele keuken die het kloppende hart van het huis vormt. Het is duidelijk, voor slimme oplossingen moet je bij IKEA zijn.

Shop hier alle meubels en accessoires van IKEA die gebruikt werden in Meerhout.

Benieuwd naar alle make-overs? Kijk elke donderdag naar ‘Dag & Bedankt’ bij VTM en VTM GO en laat je inspireren!